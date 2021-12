Nella casa del GFVip c'è stato un nuovo botta e risposta tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Mentre l'imprenditore campano stava parlando in camera con Davide Silvestri, l'influencer italo-americana gli ha chiesto di uscire dalla stanza perché avrebbe sentito energie negative da parte del coinquilino. Parlando con Miriana Trevisan, il 36enne ha sparato a zero sulla 27enne.

L'episodio incriminato

Nella giornata di giovedì 16 dicembre, Gianmaria si è ritrovato a parlare in camera con Davide. Per chi non lo sapesse, l'attore dall'inizio del GFVip condivide la stanza con Soleil Sorge e Alex Belli (squalificato dal Reality Show).

Mentre i due "vipponi" stavano parlando tranquillamente, è arrivata in camera l'influencer italo-americana. Con tono piccato, la 27enne ha chiesto a Gianmaria di uscire dalla stanza: "Non voglio la tua energia qui, fuori". Anziché tornare sui suoi passi, la diretta interessata ha invitato il 36enne campano a non mettere più piede nella sua camera da letto.

Lo sfogo di Antinolfi

In un secondo momento Gianmaria ha raccontato quanto accaduto con Soleil poco prima. Parlando con Miriana, il 36enne ha rivelato quanto detto a Sorge: "Io e Davide sconvolti". Il diretto interessato ha spiegato di avere prontamente replicato a Soleil, spiegando che se c'è una persona che porta energie negative all'interno della casa è proprio la 27enne.

Stando al pensiero di Gianmaria, la coinquilina non si doveva permettere di fare un'uscita simile visto che la stanza è anche di Silvestri.

Non contento, Antinolfi ha rincarato la dose nei confronti dell'italo-americana: "La sua non è ironia, ma maleducazione". Per l'imprenditore, Soleil tende sempre a mostrare il suo lato peggiore piuttosto che quello migliore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Deluso per l'atteggiamento della coinquilina, il 36enne ha confidato a Miriana che Soleil all'interno del GFVip per lui è come invisibile. Infine, il diretto interessato ha tagliato corto su Sorge: "Ha un atteggiamento infantile, da bambina...".

'La nominerò sempre'

Gianmaria Antinolfi ha espresso il suo pensiero anche sul triangolo Soleil-Alex-Delia.

Il diretto interessato ha sostenuto che Sorge non sia affatto una vittima di Belli. Al contrario, il 36enne ritiene che l'ex gieffino sia stato influenzato dall'influencer. Secondo Gianmaria, Alex Belli e Soleil Sorge hanno architettato entrambi il teatrino. Stanco dell'atteggiamento della 27enne, Antinolfi ha fatto una confessione: "Io da oggi nominerò sempre Soleil". Come spiegato dall'imprenditore, Sorge non fa altro che mettere zizzania all'interno del reality show. Dunque, ritiene che sia il momento che persone come Soleil escano dal gioco per la serenità del gruppo.