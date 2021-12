Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, è intervenuta a Casa Chi (programma che si occupa del GFVip). La donna ha detto la sua sul legame instaurato dalla figlia con Alex Belli. Inoltre, ha spiegato qual è stata la reazione di Carlo Domingo. Come riferito da Wendy, il fidanzato dell'influencer non sarebbe contento di quanto visto nella casa di Cinecittà.

'Aspetta l'uscita di Soleil'

All'interno del GFVip, Soleil e Alex si sono avvicinati particolarmente. L'attore ha avuto un confronto con la moglie Delia ed è stato lasciato. Il fidanzato dell'influencer italo-americana invece, non si è mai esposto sulle dinamiche nate all'interno del Reality Show.

A fare chiarezza su Carlo Domingo ci ha pensato la mamma della gieffina. Wendy Kay ha spiegato che il ragazzo della figlia si trova a Milano: "Aspetta l'uscita di Soleil". In merito a quanto visto all'interno della casa più spiata d'Italia, la donna ha rivelato come ha reagito l'imprenditore: "Non è contento di avere visto certe cose". Tuttavia, Wendy ha sostenuto che il Grande Fratello Vip è uno spettacolo e alla fine ha preso quella determinata piega. Come spiegato dalla donna l'uscita di Alex Belli dal reality show è solamente una cosa positiva: "era un po' una tortura, faceva tutto lui".

Infine, la diretta interessata ha detto cosa pensa del bacio dato da Soleil ad Alex: "Non la vedo come una mossa positiva".

Al tempo stesso, però, la mamma della 27enne ha fatto sapere che sua figlia quando vuole è una brava attrice: "Ha voluto mostrare davanti a tutti questo smacco".

La stoccata a Belli

La mamma di Soleil Sorge non ha risparmiato delle critiche ad Alex Belli. Scendendo nel dettaglio, Wendy ha chiosato: "Lui e sua moglie avevano programmato tutto".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come sostenuto dalla donna, il piano era quello di mettere in mezzo Soleil e farla apparire agli occhi del pubblico come una "rovina famiglie". A detta della signora, la figlia potrebbe anche avere intuito tutto, ma poi avrebbe fatto prevalere l'amicizia che la legava all'attore. A proposito di amicizia, la mamma della gieffina ha ribadito che secondo lei Soleil non è innamorata di Alex.

Al contrario, la sua reazione è scaturita dalla delusione di avere perso un amico in cui credeva molto: "Si è sentita presa in giro". Inoltre, Wendy Kay conoscendo sua figlia ha confidato che Belli non è affatto il tipo di uomo che frequenterebbe l'influencer lontano dai riflettori.

La presunta frecciatina alla produzione del GFVip

Prima di concludere il suo intervento a Casa Chi, la mamma di Soleil Sorge ha lanciato una presunta stoccata alla produzione del reality show. La donna sembra non avere affatto gradito il modo in cui gli autori hanno puntato su alcune dinamiche: "Trattata come una preda da fare innamorare di Alex". Sulla base di quanto dichiarato, Wendy Kay è convinta che questo tipo di programma non è adatto all'emotività della figlia.

Infine, la diretta interessata ha confidato che è stato ridicolo il modo in cui è stata dipinta Soleil agli occhi dei telespettatori.