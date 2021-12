Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Il rapporto tra Soleil e Gianmaria continua ad essere particolarmente teso e in queste ultime ore si sono ritrovati di nuovo ai ferri corti. Il motivo? Soleil ha cacciato via dalla sua camera il suo ex Antinolfi, accusandolo di portare "energie negative". La reazione di Gianmaria non è stata delle migliori e subito dopo, sfogandosi con gli altri, ha ammesso di essere stufo di questa maleducazione e arroganza da parte di Soleil.

Tra Gianmaria e Soleil si riaccende lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante le ultime ore all'interno della casa del GF Vip, il clima tra Soleil e Gianmaria è tornato ad essere incandescente e i due ex fidanzati si sono ritrovati di nuovo in guerra, l'uno contro l'altro.

Tutto è cominciato nel momento in cui Soleil ha beccato Gianmaria all'interno della sua camera da letto, mentre stava discutendo con Davide Silvestri.

Immediata la reazione della ragazza che, non gradendo la presenza di Gianmaria nella sua camera, non ha perso occasione per cacciarlo via.

Gianmaria stufo di Soleil e dei suoi modi di fare al GF Vip

Soleil senza troppi mezzi termini, ha chiesto ad Antinolfi di uscire dalla sua camera, dato che secondo lei sarebbe portatore di "energie negative".

Gianmaria e Davide si sono allontanati, ma poco dopo l'imprenditore napoletano ha ammesso di essere stufo di questo atteggiamento di Sorge,

"Te porti energie negative, vattene da questa stanza. Io e Davide sconvolti", ha ammesso Gianmaria che ha raccontato agli altri concorrenti ciò che era accaduto in camera da letto.

"Quella ragazza è di una maleducazione assurda, un'arroganza fastidiosa", ha sbottato Gianmaria che ormai sembra essere decisamente intollerante alla presenza di Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La scelta di Gianmaria su Soleil Sorge dopo l'ennesimo scontro avuto al GF Vip

"Come si permette di dire che porto energie negative? Sono frasi pesanti", ha proseguito ancora Antinolfi che non ha per niente gradito il modo in cui Soleil si è rivolta a lui e le parole che gli ha riservato.

Sta di fatto che Gianmaria ha svelato di non voler più considerare Soleil fino alla fine di questo percorso del GF Vip, e intende trattarla con indifferenza.

Già qualche giorno fa, parlando con gli altri concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, Gianmaria aveva ammesso di avere intenzione di nominarla fino alla fine di questa avventura.

Insomma sembrerebbe proprio che la guerra tra i due ex fidanzati sia destinata ancora a durare nel corso delle prossime settimane di questo GF Vip.