L’ingresso di Alessandro Basciano al GFVip ha creato scompiglio, soprattutto tra le ragazze. Jessica Selassié aveva mostrato un certo interesse per il nuovo arrivato, ma quest’ultimo ha preferito “puntare” Sophie Codegoni. Parlando con Federica Calemme, la Principessa ha spiegato di non voler far parte di nessun triangolo amoroso.

Alessandro conteso tra due ‘vippone’

In occasione del video di presentazione, Basciano aveva dichiarato di essere interessato a Soleil e Sophie. Mentre l’influencer italo-americana ha “rifiutato” le avance del nuovo coinquilino, la 20enne milanese ha deciso di intraprendere la conoscenza e “mollare” Gianmaria Antinolfi.

In tutto questo Jessica Selassié cosa c’entra? L’ex volto di Temptation Island aveva dichiarato di trovare carina anche la Principessa. Nel momento in cui Alessandro si è avvicinato a Sophie, però, Jessica si è sentita presa in giro.

Lo sfogo della Principessa

Nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre, Jessica si è sfogata con Federica. Secondo il punto di vista della Principessa, la sua amica starebbe facendo di tutto per farla apparire come il “prezzemolo” della situazione. Nel dettaglio, la 26enne ha chiosato: “Ogni volta che è con Alessandro mi chiama, ma io non voglio mettermi in mezzo a questo teatrino”. La sorella di Clarissa e Lulù ha confidato che anche Giacomo ha ironizzato sul presunto triangolo: “Amici amici, poi ti rubano la bici”.

A tal proposito la diretta interessata ha spiegato che, in questi mesi al GFVip poche clip hanno riguardato il suo percorso. Dunque, se per far parlare di lei bisogna mettere in scena un presunto triangolo amoroso, preferisce continuare senza vedere filmati. Ma non è tutto, perché Jessica ha ammesso di essere dispiaciuta se l’amicizia con l’ex tronista di Uomini e donne dovesse arrivare al capolinea: “Tutto questo per cosa?

Neanche si baciano”. Infine, la Principessa si è lasciata andare ad un amaro sfogo: “Lulù è di cuore, ti difende a spada tratta. Clarissa è più razionale, quando parla è attenta”.

Lulù rimprovera Codegoni

Nel vedere la sorella sconfortata per la situazione creata al GFVip, Lulù ha deciso di parlare con Sophie Codegoni. Nel dettaglio, la Principessa ha fatto notare alla giovane milanese di avere esagerato con l’imitazione di Jessica.

A detta della 23enne, Sophie avrebbe fatto passare la congiunta per una poco di buono.

L’ex tronista di Uomini e Donne anziché chiedere scusa per avere ferito la sua amica, è apparsa sulla difensiva. Sophie ha spiegato che anche Soleil le ha dato della donna di facili costumi solo perché aveva indossato una parrucca bionda. In merito al malumore di Jessica, Codegoni ha chiosato: “Volete giocare? Io ho la lingua biforcuta, giochiamo pure a frecciatine”.