Katia Ricciarelli comincia ad essere stufa del livello di sporcizia che vige all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, la cantante lirica è apparsa decisamente furiosa e non ha risparmiato degli attacchi nei confronti di quelle persone che, secondo lei, sono maggiormente indisciplinati e poco inclini alla pulizia della casa. Tra questi, Katia ha sbottato anche contro Soleil Sorge e Sophie Codegoni, le due ex protagoniste di Uomini e donne che non sarebbero delle vere e proprie "maniache" del pulito.

Katia Ricciarelli sbotta per la sporcizia che c'è nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip continua ad essere particolarmente infuocato.

Dopo una certa stabilità che il gruppo ha ritrovato dopo l'addio di Alex Belli, che è stato fatto fuori dal gioco e dal cast del reality show per aver infranto le regole, ecco che Katia Ricciarelli ha riacceso la miccia delle discussioni.

Il motivo? La cantante lirica è apparsa a dir poco stufa per il livello di sporcizia causato da alcuni concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, motivo per il quale ha scelto di essere chiara e diretta nei confronti di quelle persone che secondo lei non sono inclini all'igiene della casa.

La scelta di Katia per punire chi sporca la casa del GF Vip

Dopo le numerose lamentale delle scorse settimane, sembrerebbe che in casa non tutti abbiano compreso le regole del "vivere civile", al punto che continuano a lasciare tutto in disordine e sporcizia ovunque.

Una situazione che ha fatto infuriare Katia Ricciarelli, la quale ha comunicato ai concorrenti che stanno condividendo con lei questa esperienza, quella che sarà la sua intenzione in vista delle prossime puntate di questo GF Vip.

Katia, infatti, senza troppi mezzi termini ha ammesso che le persone che sporcano e lasciano in disordine la casa saranno soggette a nomination e quindi saranno a rischio eliminazione.

La frecciatina di Katia Ricciarelli rivolta anche contro Soleil e Sophie

In particolar modo, la cantante lirica ha puntato il dito contro Lulù, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che sembrano essere i quattro concorrenti di questa sesta edizione meno inclini a mantenere un certo ordine all'interno della casa del GF Vip e una certa pulizia.

Ecco perché Katia non avrebbe alcuna intenzione di fargliela passare liscia e ha svelato che da questo momento in poi, le sue nomination saranno rivolte anche nei confronti di questi concorrenti che non hanno rispetto degli spazi comuni presenti in casa, lasciando costantemente cicche di sigaretta in giro e altro.