Torna a riaccendersi lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Soleil e Sophie. Tra le due concorrenti di questa sesta edizione non c'è mai stati un buon feeling ma questo pomeriggio, gli animi si sono particolarmente surriscaldati dopo una serie di battute al vetriolo da parte di Soleil, le quali hanno scatenato l'ira di Sophie e anche di suo padre che sui social ha subito assunto la difesa di sua figlia, lasciandosi andare ad un pesante attacco contro Soleil.

Scoppia la lite tra Soleil e Sophie al GF Vip e volano parole grosse

Nel dettaglio, Soleil Sorge si è cimentata in una battuta al vetriolo rivolta contro Sophie, tirando in ballo il tema della chirurgia estetica.

"Sei piena di plastica", ha sbottato Soleil contro Sophie dopo uno scambio di battute al vetriolo che non è passato inosservata in casa e neppure sui social, tra i fan del Grande Fratello Vip.

Sophie, però, non è rimasta in silenzio ed ha subito rincarato la dose sottolineando il fatto che lei a differenza di Soleil non si è mai ritoccata il viso e non ha mai cambiato i connotati del suo volto.

Insomma le due gieffine di questa sesta edizione, entrambe provenienti dal mondo di Uomini e donne, si sono ritrovate nuovamente ai ferri corti e questa volta a scendere in campo è stato anche il papà di Sophie.

Il papà di Sophie Codegoni si scaglia contro Soleil Sorge con una battuta al vetriolo

Stefano Codegoni, che qualche settimana fa è entrato anche in casa per fare una sorpresa a sua figlia, non ha perso tempo ed ha subito pubblicato un tweet al vetriolo rivolto contro la "nemica" di sua figlia.

"E comunque meglio farsi il seno che farsi i mariti delle altre", ha sentenziato il papà di Sophie lasciandosi andare a questo tweet polemico che non è passato affatto inosservato.

Una vera e propria stoccata che il padre di Sophie ha voluto lanciare nei confronti di Soleil e della situazione che sta tenendo banco in casa con Alex Belli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuovo confronto/scontro tra Soleil e Sophie al GF Vip?

Sui social le reazioni dei fan di Soleil e Sophie non sono mancate e c'è chi ritiene che il papà della Codegoni abbia fatto un vero e proprio scivolone.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, nel corso della prossima puntata serale del GF Vip prevista questo venerdì 10 dicembre su Canale 5, possa esserci un nuovo confronto diretto tra Sophie e Soleil.

E, sempre durante la prossima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, Soleil Sorge potrebbe anche essere messa al corrente di questo tweet al vetriolo pubblicato dal papà della sua nemica Sophie. Quale sarà la reazione dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.