Tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan al GFVip c'è sempre più feeling. In occasione dell'aperitivo del giovedì, i due "vipponi" si sono isolati dal gruppo e hanno fatto una riflessione sul loro rapporto. In particolare, l'opinionista si è detto stupito per il legame instaurato con la showgirl in così poco tempo. Dal canto suo, l'ex ragazza di Non è la Rai ha riferito di stare bene, ma di rispettare la situazione che il coinquilino ha lontano dai riflettori.

La confessione dell'opinionista

Da quanto Biagio ha varcato la porta rossa della casa più spiata d'Italia, ha instaurato un ottimo feeling con Miriana.

I due condividono lo stesso letto e, la showgirl sembra avere acquisito un'altra luce.

Nella serata di giovedì 16 dicembre, i due "vipponi" hanno ballato insieme agli altri coinquilini. In un secondo momento, però, si sono isolati dal gruppo e hanno parlato del loro rapporto. In particolare, l'opinionista ha confidato di non credere ai suoi occhi per quello che sta vivendo al GFVip con la showgirl: "Sembra che ti conosco da una vita, come se fossi fidanzato con te da tanto tempo". Inoltre, D'Anelli ha rivelato che prima di entrare al Reality Show aveva un'altra opinione su Trevisan.

Trevisan frena: 'Non mi metto in uno stato d'attesa'

Dopo avere ascoltato le parole del coinquilino, Miriana Trevisan ha fornito la sua versione.

La diretta interessata non ha nascosto di essere emotivamente coinvolta da Biagio. Tuttavia, la showgirl ha sostenuto di volere mantenere le distanze per il suo bene: "Non mi metto in uno stato d'attesa". La gieffina infatti, è consapevole che D'Anelli lontano dai riflettori ha una fidanzata: "Non attendo, ma rispetto". A quel punto l'opinionista ha fatto capire di volere distaccarsi dalla coinquilina, anche Biagio non vuole rovinare il rapporto instaurato con Miriana.

Inoltre, non vuole che lei o la sua compagna possano soffrire a causa del suo comportamento. Nonostante i due coinquilini abbiano deciso di non andare oltre, i loro occhi sembravano raccontare un'altra storia. Lo stesso gieffino ha ammesso: "Oggi giorno che passo qui è sempre pià bello, perché ti vivo in tante cose".

Giacomo geloso di Miriana

Mentre Biagio e Miriana stavano parlando in disparte, Giacomo Urtis ha confidato a Jessica di essere geloso. Scendendo nel dettaglio, il chirurgo plastico si è sentito messo da parte dal suo amico D'Anelli. Inoltre, ha rivelato di non credere alla showgirl. Secondo Urtis, Miriana non aspetta altro che un bacio dal nuovo coinquilino. Stando al punto di vista della Principessa d'Etiopia invece, D'Anelli e Trevisan sono molto presi l'uno dell'altra.

A tal proposito, la più grande delle sorelle Selassié ha fatto sapere che Biagio e Miriana spesso dormono abbracciati. A quel punto per evitare che tra i due concorrenti scattasse un bacio, Giacomo ha raggiunto i due coinquilini e li ha riportati dal gruppo.