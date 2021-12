Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. La donna è tornata a parlare del legame instaurato dalla figlia con Alex Belli. Ma non solo, ha rivelato un retroscena sulla liaison avuta da Soleil con Luca Onestini: lei non sarebbe stata innamorata.

Il racconto della signora Wendy

Soleil Sorge si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla partecipazione a Uomini e donne: la ragazza ricopriva il ruolo di corteggiatrice e sul trono c’erano Luca Onestini e Marco Cartasegna. Nonostante la frequentazione caratterizzata da alti e bassi, Sorge aveva deciso di corteggiare il modello bolognese, fino a essere scelta.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Wendy Kay ha raccontato un retroscena inedito. Come spiegato dalla mamma dell’influencer italo-americana, tra Soleil e Luca non ci sarebbe mai stato amore: “Era una sfida conquistarlo, perché lei è competitiva”. Inoltre, Wendy ha aggiunto: “Onestini è stato il premio da vincere”. La mamma della 27enne infatti, ha fatto notare che tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, la relazione è durata solamente un mese. Mentre l’ex tronista si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil lo aveva tradito con Cartasegna.

Prima di concludere il capitolo legato alla partecipazione a Uomini e Donne, Wendy Kay ha confidato che sua figlia nella vita è stata innamorata solamente di Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez.

Tra l’influencer e il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, la scintilla dell’amore era scoccata all’Isola dei Famosi e c’è stata anche un convivenza.

La stoccata ad Alex Belli

Tra le pagine del settimanale di cronaca rosa, la mamma di Soleil ha parlato anche dell’amicizia speciale instaurata dalla figlia con Alex Belli. Wendy non ha nascosto di essere rimasta perplessa all’inizio, poiché l’attore parlava sempre di “amore” ma lei non vedeva la luce negli occhi della 27enne.

Con l'arrivo di Delia Duran al reality show per un confronto con Sorge, la mamma di Soleil ha avuto le idee chiare: “Era la trama del film”. A detta di Wendy, l'attore avrebbe puntato chiunque per costruire il suo “teatrino”. Dal momento che Soleil è sempre stata la preferita dei telespettatori, Belli avrebbe virato su di lei: “Mia figlia doveva allontanare Alex subito”.

La mamma della gieffina attacca Basciano

Prima di terminare l’intervista la mamma di Soleil Sorge ha parlato anche dell’ingresso di Alessandro Basciano al GFVip. Il giovane viene descritto dai suoi conoscenti come un bravo ragazzo. La mamma dell’influencer italo-americana, però, non sembra pensarla in quel modo: “È a caccia della prima che gli capita”. Per questo motivo la signora Wendy, si è augurata che sua figlia non commetta l’errore commesso con Belli.