Nuovo appuntamento con Beautiful, la popolare soap opera ambientata in una casa di moda negli Stati Uniti. Le trame delle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere dal 27 dicembre al 1° gennaio sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Thomas Forrester sentirà il manichino ordinargli di uccidere Liam Spencer. Il figlio di Ridge andrà fino in fondo al piano oppure desisterà?

Beautiful, puntate 27 dicembre - 1° gennaio: Thomas sente il manichino ordinargli di uccidere il rivale

Le anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in programma lunedì 27 dicembre a sabato 1° gennaio in prima visione assoluta annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Liam e Thomas daranno vita ad una discussione dai toni molto forti. Lo Spencer, infatti, scoprirà che il rivale ha in casa sua un manichino dalle sembianze di Hope (Annika Noelle).

Una volta solo, il padre di Douglas crederà che il fantocci gli stia ordinando di uccidere lo Spencer. Fortunatamente il giovane desisterà dal folle piano.

Nel frattempo, Hope e Steffy avranno un confronto con Liam, quando scopriranno dell'esistenza di un manichino in casa di Thomas. Alla fine, le due sorellastre crederanno che il Forrester sia davvero cambiato e per questo non daranno peso all'intera faccenda.

Hope in conflitto con Liam

Nelle puntate 27 dicembre - 1° gennaio, Hope apparirà in conflitto con Liam, reo di non fidarsi ancora di Thomas.

In seguito, la Logan lascerà la Forrester Creations per andare a esprimere la sua solidarietà all'ex marito. Sarà in questa occasione che la madre di Beth vedrà con i suoi occhi il manichino con le sue sembianze, tanto da rimanere letteralmente sconvolta.

Il padre di Douglas, a questo punto, dirà a Hope che il fantoccio è fonte d'ispirazione per disegnare gli abiti per la nuova collezione.

Poi, cercherà di tranquillizzarla, informandola di avere intenzione di restituire l'oggetto alla casa di moda. Ma ecco che la Logan lo convincerà a tenerlo ancora un po'.

Carter invita a cena le sorelle Buckingham

Nel frattempo, Liam (Scott Clifton) si precipiterà da Finn per pregarlo di aiutarlo a far ragionare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sulle condizioni mentali di suo fratello.

Tuttavia, il dottore apparirà in conflitto visto che sospetterà che sia proprio lo Spencer la causa di tutti i problemi

Allo stesso tempo, Paris confesserà a Zoe di avere una cocente attrazione per Zende. Infine Carter inviterà a cena le due sorelle Buckingham. Un evento che sarà circondato da un alone di mistero.

In attesa di vedere questi avvenimenti in televisione, si ricorda che la soap opera americana è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.