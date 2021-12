Lulù Selassié si è resa protagonista di uno sfogo. Nella giornata di domenica 19 dicembre, la principessa ha rimproverato Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Il motivo? La 23enne è convinta che dopo l'ingresso dei nuovi concorrenti del GFVip, le sue amiche l'abbiano esclusa per intraprendere nuove amicizie. Tuttavia, a rassicurare la coinquilina ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Lo sfogo della principessa

Lo scorso venerdì 17 dicembre, nella casa del GFVip, sono arrivati nuovi concorrenti: Alessandro Basciano, Federica Calemme e Eva Grimaldi.

Nel pomeriggio di domenica, Lulù si è resa protagonista di un "atto di gelosia" nei confronti delle amiche Miriana e Sophie. Scendendo nel dettaglio, la 23enne ha sostenuto di non riuscire ad avere più il rapporto di prima con le due coinquiline, a causa dei nuovi gieffini: "Ci rimango molto male". La diretta interessata ha spiegato che, in passato, ha sofferto molto per il fatto che i suoi amici spesso le hanno voltato le spalle per intraprendere nuove amicizie. Lulù ha rivelato che quando tratta i suoi amici con attenzione, vuole ricevere lo stesso trattamento. Delusa per l'atteggiamento dell'ex tronista di Uomini e Donne e per quello della showgirl, la principessa ha sbottato: "Io vi vengo sempre a cercare, vi trovo e state sempre insieme, mi escludete e ci rimango male".

Secondo la gieffina, le sue amiche hanno avuto un cambiamento dopo l'uscita di Clarissa. Infine, la 23enne ha rimproverato Sophie di averla lasciata sola in cucina mentre mangiava per parlare con la nuova arrivata Federica. In merito a quest'ultima, Lulù ha precisato di non avere nulla contro la new entry: "Mi dispiace, perché lei mi piace molto come persona".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sophie chiarisce la sua posizione

Nel vedere la sua amica in difficoltà, Sophie Codegoni ha cercato di rassicurarla: "Io ti amo, lo sai quanto ti voglio bene". La 19enne ha ribadito di avere trovato un'amica speciale all'interno del GFVip. Codegoni ha fatto sapere di avere lasciato solamente più spazio alla principessa, in modo da trascorrere più tempo con Manuel Bortuzzo: "Ho paura di essere un peso e disturbare".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha invitato la sua amica a raggiungerla tutte le volte che vuole, senza troppi problemi: "Se entrano nuove persone e mi trovo bene, non vuol dire che ho messo un altro rapporto davanti al nostro". Infine, la diretta interessata ha fatto presente che anche lei manca dormire e parlare la sere con Lulù.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sorella maggiore della principessa. Nel dettaglio, Jessica ha invitato Lulù a stare calma e non fare castelli in aria. Inoltre, la 26enne ha chiesto alla sorella di non avere pregiudizi sulla new entry Federica, poiché non è arrivata con l'intento di rovinare le amicizie.