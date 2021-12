Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily creata da Bea Schmidt raccontano che Ariane riuscirà a far separare Robert e Cornelia facendogli credere di essere consanguinei. Robert e Ariane, intanto, diverranno una coppia, col giovane albergatore che chiuderà d'improvviso i rapporti col resto della famiglia pur di stare dalla parte della dark lady. Erik, Werner e Christoph, invece, faranno fronte comune per tentare di porre fine alla relazione tra Ariane e Robert, mentre Cornelia proverà a dimenticare il giovane Saalfeld cominciando una storia con Erik.

Holle, infine, deciderà di coinvolgere Valentina per far aprire gli occhi a Robert, nel frattempo Kalenberg dirà al fidanzato di aspettare un figlio da lui.

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Ariane perderà la testa per Robert e deciderà di escogitare un modo per far sì che Saalfeld e Holle si lascino.

La dark lady, quindi, farà credere a Robert e Cornelia della possibilità di essere consanguinei sfruttando la nomea giovanile di latin lover di Werner. La madre di Benni e il giovane albergatore, seppur a malincuore, inorridiranno alla possibilità di essere fratello e sorella, quindi, decideranno di lasciarsi.

A quel punto, Kalenberg comincerà a sedurre Robert, il quale non riuscirà a resistere al fascino della donna, così i due diverranno presto una coppia.

Saalfeld, inoltre, si schiererà completamente dalla parte della dark lady chiudendo d'improvviso i rapporti col resto della famiglia.

Le trame tedesche della fiction daily anticipano che Erik, Christoph e Werner faranno fronte comune per tentare di far separare Robert e Ariane, sebbene l'impresa si rivelerà più ardua di come avevano preventivato.

Cornelia, d'altro canto, proverà a insabbiare i forti sentimenti che prova ancora nei riguardi di Robert gettandosi tra le braccia di Erik, uomo col quale inizierà poco dopo una relazione sentimentale.

Malgrado la storia con Vogt, Holle sarà ancora intenzionata a far aprire gli occhi a Robert e, per riuscire in tale intento, coinvolgerà l'unica persona che il giovane albergatore non potrà far a meno di ascoltare, ovvero sua figlia Valentina.

A quel punto, Ariane si renderà conto che la sua storia con Robert è in pericolo, quindi giocherà il tutto per tutto per trattenere l'uomo accanto a sé. La dark lady, infine, dirà a Saalfeld di aspettare un figlio da lui.