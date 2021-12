Nella casa del GFVip, è in atto un ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié (soprannominata Lulù). A differenza delle altre volte, è stato il nuotatore a fare il primo passo. Nel dettaglio, il 22enne ha ammesso di avere sbagliato nei confronti della coinquilina e di essersi fatto prendere dal nervosismo.

Le parole del gieffino

L'amicizia tra Manuel e Lulù è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. In particolare, il 22enne si era infastidito per l'atteggiamento oppressivo della Principessa. A tal proposito, il diretto interessato era arrivato a nominare Lucrezia.

Da qualche giorno a questa parte, però, tra i due è tornato il sereno. Bortuzzo ha fatto il primo passo: si è lasciato andare con un massaggio sul lato B della coinquilina. Nella giornata di giovedì 9 dicembre, il nuotatore ha deciso di chiarire la sua posizione con la 23enne. Manuel ha ammesso di avere sbagliato nei confronti di Lucrezia: "Ho sbagliato io". Il diretto interessato ha sostenuto di avere affrontato i problemi con nervosismo anziché con un abbraccio. Inoltre, il gieffino ha ammesso: "La cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua".

A detta del gieffino, in alcune situazioni anziché attaccare la coinquilina avrebbe solamente dovuto abbracciarla.

Bortuzzo ammette di essere 'preso' dalla Principessa

Durante la chiacchierata con Lucrezia, Manuel ha ammesso di provare dei sentimenti: "Non riesci a starmi indifferente". Come spiegato dal 22enne, quando tra i due ci sono stati dei dissapori, Bortuzzo è stato male veramente per la situazione che si era venuta a creare. Il nuotatore ha fatto presente alla coinquilina di non avere mai mostrato il suo dolore agli altri.

Inoltre, il diretto interessato ha riferito di essersi dispiaciuto per come si stava deteriorando il legame con Lucrezia.

Sulla base di quanto dichiarato, Bortuzzo ha rivelato che si faceva mille problemi. Oggi invece, il suo punto di vista è completamente cambiato: "In me avrai un punto di riferimento".

Lulù e Manuel: baci e coccole prima di andare a dormire

Dopo avere chiarito la loro situazione attuale, i due "vipponi" si sono lasciati andare tra baci, coccole e abbracci. Mentre la Principessa stava andando in camera sua per dormire, il nuotatore l'ha afferrata e portandola a sé ha cominciato a darle dei baci appassionati. Ovviamente, la 23enne non si è tirata indietro. Come mostrato nei video pubblicati, su Twitter, da alcuni telespettatori, Manuel e Lulù sono stati protagonisti di atteggiamenti complici.

L'inaspettato turno notturno di Manuel e Lulù (1)

Mentre Sophie e Lulù vanno a letto, Manuel esce dalla camera blu e si incrociano nel corridoio.

Con tutta probabilità il ritorno di fiamma tra i due coinquilini verrà trattato nella 26^ puntata del GFVip, in onda venerdì 10 dicembre su Canale 5.