Tra un'esibizione e l'altra, non è mancata la tensione nella 14esima puntata di Amici di Maria De Filippi. In particolare, LDA ha ammesso di essere agitato poco prima che avesse inizio la nuova gara di canto indetta tra i cantanti allievi nella scuola. Il giudice della stessa, Fedez, ha però rincuorato il figlio di Gigi D'Alessio. Ha dichiarato che di lì a poco, da non ballerino, avrebbe dovuto eseguire una coreografia di ballo. E a sbagliare tra il concorrente e l'ospite in studio è, alla fine, stato quest'ultimo. Il rapper milanese ha infatti sbagliato i passi di danza, assegnatigli per la promozione del nuovo singolo.

Il talent intrattiene il pubblico con una puntata natalizia

Amici 21 in corso ha rinnovato l'appuntamento domenicale in tv dedicandosi al Natale e, tra un'esibizione e l'altra, non sono mancate le difficoltà. Come nel caso di LDA, che -chiamato da Maria De Filippi a esibirsi per primo alla nuova gara interna di canto dal tema "Il mio Natale"- si è detto in agitazione per essere al cospetto del giudice famoso.

"Sei agitato, perché c'è Fedez?", ha infatti chiesto Maria al 18enne. Pronta è stata la replica del ragazzo: "Sì, abbastanza". "Guarda, io dopo devo fare una coreografia e non ho mai ballato in vita mia", ha quindi rincuorato il 18enne, il giudice, visibilmente fiducioso di poter fare bene in puntata, sia nelle vesti di giudice che in quelle di artista.

LDA convince Fedez, ma non vince

Alla nuova gara di canto, LDA ha presentato visibilmente agitato una cover di Mistletoe, un brano natalizio di Justin Bieber. Per l'occasione ha aggiunto delle barre in italiano al ritornello della canzone originale in inglese, conquistandosi il consenso di Fedez. "Difficile è riscrivere un brano, do un 8", è stato il giudizio del giudice.

Tuttavia, non è stato LDA a vincere la gara. La classifica di fine gara stilata da Fedez ha infatti premiato Alex, giunto al primo posto con un 9, e ha decretato i due allievi a rischio eliminazione, in quanto passati in sfida: si tratta degli ultimi classificati, Nicol e Rea.

Ma i momenti tesi non sono finiti. Pur non essendoci stato alcun eliminato dal talent, suo malgrado Cosmary non è riuscita a confermare la maglia di titolare.

La maestra Alessandra Celentano ha ritenuto opportuno sospendere il banco alla ballerina. E non solo. La tensione in studio è, poi, tornata al momento dell'esibizione di Fedez.

Fedez presenta Sapore e spopola su Spotify

Al lancio promozionale di Sapore, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Tedua, Fedez ha intrattenuto il pubblico con dei passi di danza mentre cantava live. A lui si sono aggiunti sul palco i ballerini concorrenti al talent Dario, Carola e Cristiano. Ma il rapper ha dimenticato i passi di danza nel corso della performance. Tanto da gridare al microfono: "Mi sono perso!".

Singolare, a detta dei più sui social, è che il cantante abbia sbagliato dopo aver rassicurato LDA al talent.

Segno che anche gli artisti più navigati possano incorrere nell'errore sul palco. Tuttavia, anche grazie all'apparizione tv di Fedez, Sapore è ora in salita alla #2 nella Top 50 su Spotify Italia, con oltre 200 mila ascolti giornalieri.