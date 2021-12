Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore, la soap opera punta di diamante dei teleschermi di Rai 1.

Gli spoiler delle nuove puntate che i fan avranno modo di vedere dal 20 al 24 dicembre in prima visione tv raccontano che Armando Ferraris trascorrerà la Vigilia di Natale insieme ad Agnese Amato e i suoi figli Salvatore e Tina. Vittorio Conti, invece, abbraccerà la nipotina Serena, tornata a Milano per le festività.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre in prima visione assoluta narrano importanti colpi di scena nello sceneggiato.

In dettaglio, Agnese e Armando si avvicineranno sempre di più dopo aver fatto chiarezza su Giuseppe. A tal proposito, i due decideranno di trascorrere le feste natalizie insieme. Per questo motivo, la sarta e il capo-magazziniere informeranno Tina e Salvo per evitare ulteriori problemi in famiglia.

Adelaide, invece, sarà molto malinconica dall'idea di trascorrere il Santo Natale sola con Umberto. Infatti, tutte le persone a cui vuole bene sono lontane. Alla fine la contessa inviterà Ludovica e Marcello per il 24 dicembre, lasciandoli senza parole.

Vittorio ritrova la nipotina Serena

Stando alle trame de Il Paradiso trasmesse dal 20 al 24 dicembre su Rai 1 si evince che Vittorio (Alessandro Tersigni) avrà una brillante idea in occasione dell'evento natalizio al grande magazzino dopo aver parlato con Stefania.

L'uomo, infatti, penserà a una festa con una lotteria a scopo benefico per i più poveri. In questo frangente, Adelaide e Umberto (Roberto Farnesi) non si tireranno indietro, tanto da offrire un ricco dono.

Tuttavia, il direttore Conti rischierà di trascorrere il Natale da solo dopo la partenza di Marta. Ma ben presto la cognata Beatrice gli proporrà di passarlo insieme.

In questo frangente, l'uomo ritroverà la nipotina Serena.

Armando passa la Vigilia insieme alla famiglia Amato

Intanto le "veneri" al grande magazzino raccoglieranno gli oggetti di valore che costituiranno i premi per la riffa natalizia. Un evento per aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio. In questo frangente, il capo-magazziniere vestirà nuovamente i panni di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

Ezio e Veronica, invece, incontreranno Gloria all'uscita del cinema. Infine, quest'ultima accetterà di passare la Vigilia insieme alle veneri mentre Armando con la famiglia Amato.