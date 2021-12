Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily per la puntata 81 della sesta stagione raccontano che Ezio sarà preoccupato che qualcuno abbia potuto ascoltare la conversazione che ha avuto con zia Ernesta. Irene, invece, sceglierà di mettersi alla ricerca di una nuova coinquilina, mentre all'atelier giungerà un'importante proposta di collaborazione americana indirizzata a Flora. Flavia, intanto, sorprenderà Ludovica e Marcello durante un momento in cui i due giovani si scambieranno delle effusioni.

Gemma, infine, supplicherà Marco di non invogliarla più a intraprendere la strada dell'equitazione, mentre Ezio vorrebbe dire come stanno realmente le cose a Veronica.

Ezio sarà preoccupato che qualcuno abbia potuto ascoltare la conversazione che ha avuto con zia Ernesta

Gli spoiler della soap opera per l'episodio di lunedì 10 gennaio anticipano che qualcuno ha spiato la conversazione tra Ezio e la zia Ernesta, la quale aveva come argomento principale il certificato di presunta morte di Gloria.

Il signor Colombo, quindi, sarà preoccupato che tale discussione possa essere stata carpita da orecchie indiscrete.

Irene, dopo il trasferimento di Stefania in casa di Ezio e Veronica, si renderà conto che sostenere le spese dell'appartamento, viste le condizioni attuali, potrebbe non essere così semplice.

La Venere, senza dire niente nemmeno a Maria, deciderà di mettersi alla ricerca di una nuova coinquilina.

Una proposta di collaborazione statunitense giungerà al grande magazzino milanese

Le anticipazioni della fiction daily per la puntata di lunedì 10 gennaio riportano che al Paradiso arriverà una proposta di collaborazione di un certo spessore destinata a Flora.

L'offerta proverrà dagli Stati Uniti, ma ad accoglierla non ci sarà la giovane Ravasi, in quanto non sarà ancora tornata dalle ferie natalizie che sta trascorrendo proprio in America.

Flavia coglierà in flagrante Ludovica e Marcello

Le trame della soap opera per l'episodio di lunedì 10 gennaio rivelano che Flavia, dopo che Fiorenza le aveva confessato della storia d'amore tra Marcello e Ludovica, coglierà in flagrante la figlia assieme al cameriere.

Marco, invece, cercherà di convincere Gemma a tornare a cavalcare. Per la giovane Zanatta, però, rimettersi a fare equitazione sarebbe troppo doloroso, quindi supplicherà il ragazzo di non insistere.

Ezio, infine, avrà in animo di dire tutta la verità a Veronica, così da poter finalmente giocare a carte scoperte con l'attuale compagna.