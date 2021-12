Cade in questi giorni, anche se i due non hanno mai indicato una data precisa, primo anniversario da coppia di Giulia Stabile e Sangiovanni.

Se in una recente intervista a Le Iene il cantautore vicentino ha dichiarato di essere fedele e geloso della sua fidanzata, la ballerina non è certo da meno e ha voluto per l'ennesima volta fare una dolce dedica al diciottenne. In una recente Instagram Story, Giulia ha voluto fare un augurio ai suoi follower, più di 1.6 milioni, che mette in evidenza quanto siano profondi i sentimenti che la legano al suo primo amore.

Pare che i due abbiano trovato un ottimo equilibrio dopo un'estate turbolenta costellata da gossip che si sono rivelati alla fine vuoti.

L'augurio della ballerina ai suoi follower

'Vi auguro di trovare un giorno una persona che vi fa sentire come Sangio fa sentire me': con questa semplice frase, ma densa di significato, Giulia Stabile in una sua Instagram Story ha sottolineato quanto il fidanzato sia importante nella sua vita.

Tali parole sono a corredo di un video che la ballerina vincitrice di Amici 20 ha ripreso da una sua fanpage. Nel video vengono mostrate alcune immagini di un vecchio day-time del talent in cui Stabile fa le prove di una bellissima coreografia, con cui Veronica Peparini le aveva chiesto di dimostrare il suo lato 'innamorato'.

Ai tempi, Giulia ha avuto qualche difficoltà per ciò che concerne l'espressività, ma tutto è stato superato quando Sangiovanni si è offerto di aiutarla con la sua presenza. La ballerina ha saputo dimostrare i suoi sentimenti sulle note di 'Mi sei scoppiato dentro il cuore', accogliendo poi durante il serale i complimenti di tutti i giudici.

E da allora le cose sono solo cambiate in meglio tra i due ragazzi, che hanno coinvolto anche le rispettive famiglie nella loro frequentazione.

Giulia e Sangio sempre più complici

Tanti sono gli impegni lavorativi di entrambi i giovani. Se Giulia è impegnata con Amici 21, dove quest'anno ha il ruolo di professionista, e le varie collaborazioni Sangio a breve dovrà affrontare un palco molto importante.

Il cantautore, infatti, sarà tra i 22 big del Festival di Sanremo 2022, che vedrà alla conduzione ancora una volta Amadeus. Anche in questo caso la ballerina ha mostrato immediatamente il suo supporto al fidanzato.

Insomma, pare proprio che i due stiano smentendo i pronostici degli haters, i quali pensavano che la coppia non avrebbe retto alla vita frenetica fuori dalla casetta di Amici che li ha ospitati circa un anno fa. Al contrario Sangiovanni e Giulia sono complici e uniti, tanto da esporsi sempre più spesso sui social con dediche dolci e tenere.