Il Grande Fratello Vip prosegue la sua corsa su Canale 5 e intanto è confermato il prolungamento di questa sesta edizione fino al prossimo marzo 2022. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, contrariamente a quanto si credeva in un primo momento, non chiuderà i battenti a dicembre, ma proseguirà la sua messa in onda ancora per altri tre mesi. Una notizia che potrebbe mettere in crisi i concorrenti e secondo Gabriele Parpiglia tra quelli che potrebbero ritirarsi a metà dicembre spiccherebbero i nomi di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

Causa prolungamento del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti potrebbero ritirarsi

Nel dettaglio, i concorrenti del Grande fratello Vip reclusi all'interno della casa di Cinecittà non sanno ancora con esattezza la data ufficiale in cui è prevista la finalissima.

Tuttavia, dopo gli ultimi ingressi di queste settimane, hanno compreso che si andrà ben oltre la data prevista del 13 dicembre.

In tanti hanno cominciato ad avere dei dubbi e più di un concorrente ha parlato di un possibile ritiro entro il mese di dicembre, scartando così la possibilità di restare in casa a oltranza fino al mese di marzo.

A svelare dei retroscena su chi potrebbe abbandonare la casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane,ci ha pensato anche il giornalista Gabriele Parpiglia, in una delle ultime dirette di "Casa Chi".

Il retroscena su Parpiglia su chi potrebbe lasciare la casa del GF Vip 6

Parpiglia ha confermato che ci sono dei concorrenti che, quasi sicuramente, non accetteranno di proseguire questa sesta edizione del GF Vip oltre la data concordata inizialmente.

Tra questi spiccherebbero Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, i due protagonisti di quest'anno che hanno fatto appassionare gli spettatori anche per la loro amicizia nata sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Manuel e Aldo, quindi, potrebbero lasciare definitivamente il reality show entro il mese di dicembre e in questo modo trascorrere il periodo delle feste natalizie in compagnia dei loro cari.

Aldo e Manuel verso l'uscita dalla casa del GF Vip

A loro due potrebbe aggiungersi anche Davide Silvestri: è lui il terzo concorrente di questo GF Vip che, secondo Gabriele Parpiglia, sarebbe pronto a dire addio al reality show nel corso delle prossime settimane.

In attesa di scoprire se ci saranno altri vipponi che decideranno di "gettare la spugna" e quindi uscire di scena dal cast del reality show, sempre secondo il giornalista, nelle prossime puntate serali ci sarà l'ingresso in casa della showgirl e attrice Nathaly Caldonazzo, in passato già naufraga all'Isola dei famosi.