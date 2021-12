Le anticipazioni della soap opera Love is in the Air sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre, Eda continuerà a mentire a Serkan riguardo Kiraz. Bolat, infatti, sarà ancora ignaro di avere una figlia di cinque anni e penserà soltanto di dover riconquistare la sua amata. Eda non sarà l'unica a mentire a Serkan: sua madre Aydan continuerà a nascondere la sua relazione amorosa con Kemal. Con il passar del tempo, però, Eda comincerà a convincersi che la soluzione migliore per lei e per sua figlia Kiraz, sia quella di raccontare ogni cosa a Serkan, così deciderà di farlo tramite una lettera.

Spoiler Love is in the Air: Eda chiede a Serkan di andarsene da Istanbul

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Melek, Engin e Piril cercheranno di sostenere Eda il più possibile e aiuteranno lei e Serkan a ritrovare un buon equilibrio, così consiglieranno alla coppia di dividersi per un po' di tempo. Nel frattempo Aydan cercherà di fermare Kemal e sarà aiutata da Seyfi. Eda, invece, pregherà Serkan di andarsene e di non tornare mai più, ma l'uomo non si farà ingannare dalle parole della sua amata e deciderà di rimanere al suo fianco per cercare di riconquistarla. Nonostante sia determinato a rimanere ad Istanbul, Serkan sarà ancora molto confuso sul da farsi, così andrà da sua madre per chiederle dei consigli: Aydan sarà ignara della visita imminente di suo figlio, tanto che starà trascorrendo del tempo piacevole insieme a Kemal.

Kemal si nasconde nel bagno di Aydan

Kemal sarà costretto a nascondersi nel bagno di Aydan, dopo l'arrivo improvviso di Serkan. Quest'ultimo non si accorgerà della presenza dell'uomo e dopo aver parlato con sua madre andrà via. Successivamente Melo farà di tutto pur di evitare che Serkan scopra la verità su Kiraz, così dirà a tutti che la bambina è sua figlia e che il padre è Burak.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Kiraz starà al gioco e Serkan continuerà ad essere ignaro di avere una figlia di 5 anni. Aydan, intanto, vorrà rimanere a Sile e si offrirà di curare gli arredi dell'hotel. Eda, Melek e Ayfer, invece, penseranno ad un modo per liberarsi di Serkan, ma ben presto l'uomo si ritroverà a lavorare nuovamente al fianco della sua amata.

Eda e Serkan lavorano di nuovo insieme

Deniz chiederà a Serkan di lavorare insieme a Eda per un progetto importante. Melek e Ayfer, intanto, faranno di tutto pur di evitare che Serkan scopra di avere una figlia e saranno costrette a mentirgli. Non ci vorrà molto, però, prima che Eda abbia dei ripensamenti e deciderà di rivelare tutta la verità al suo ex fidanzato. Sarà così che la bella Yildiz annuncerà la sua decisione a Melek e Ayfer e dirà alle due che presto informerà l'uomo tramite una lettera. Nel frattempo Aydan sarà stufa di mentire a suo figlio Serkan e deciderà di confessargli la sua relazione segreta con Kemal: la donna, però, non avrà il coraggio di affrontare Serkan, così lascerà una lettera nella sua macchina.

Poco dopo la missiva verrà trovata da Melek, ma la donna penserà che sia di Eda e si recherà immediatamente da Ayfer. Infine, Engin e Piril attraverseranno un periodo alquanto complicato e avranno una brutta discussione riguardo i problemi di organizzazione familiare.