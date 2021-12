Continuano le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore, la soap che riempie i pomeriggi degli italiani. Grandi novità e sorprese attendono i fan della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata del 15 dicembre pongono al centro Flora Gentile: la nuova stilista del Paradiso troverà la combinazione per aprire la cassaforte del negozio e al suo interno la attende una scoperta che la turberà profondamente. Flora capirà che quanto le è stato detto da Umberto e Adelaide sul conto del padre Achille è tutto vero e la ragazza deciderà di rinunciare a sporgere denuncia contro i Guarnieri.

Allo stesso tempo, tuttavia, Gentile decide di andare in America e passare lì le vacanze di Natale e, con ogni probabilità, proseguirà le indagini personali per arrivare fino in fondo alla verità. Agnese, intanto, dopo essersi aperta con il figlio Salvatore a proposito della doppia vita di Giuseppe, è pronta a mettere al corrente anche Tina. I giovani Amato, dopo aver appreso l'intera verità sulla faccenda, decidono di sostenere la madre, la quale può finalmente parlare senza pesi sull'anima del suo legame con Ferraris.

Anticipazioni puntata 15 dicembre Il Paradiso delle Signore: Flora arriva a una scioccante verità

Le anticipazioni relative all'episodio in data 15 dicembre de Il Paradiso delle Signore puntano gli occhi su Flora: la stilista del Paradiso non demorde e scopre l'esatta combinazione per aprire la cassaforte presente in casa Guarnieri.

Gentile, non appena riesce ad aprirla, al suo interno trova qualcosa di inaspettato: ora ha la certezza che quanto le è stato rivelato da Adelaide e Umberto a proposito del suo defunto padre corrisponde alla verità.

Tina e Salvatore decidono di prendersi cura della madre

Ulteriori anticipazioni rivelano che Agnese, dopo aver messo al corrente il figlio Salvatore sulla doppia vita del padre, si confida anche con Tina.

I giovani Amato ora conoscono la verità e sono pronti a offrire il loro sostegno alla madre, la quale si sentirà libera di spiegare ciò che la lega al magazziniere del Paradiso, Armando Ferraris.

Nel frattempo Nino si sta comportando in modo ambiguo e ciò non sfugge agli occhi di Dora, più che intenzionata a riavvicinarsi al seminarista.

Anche lo sguardo attento di Armando si accorge del cambiamento di Nino e il magazziniere è preoccupato per ciò che sta accadendo al giovane.

Il Paradiso delle Signore: cosa è accaduto nelle puntate precedenti

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, Ludovica ha provato a convincere Flora a non inimicarsi i Guarnieri. Gentile, dal canto suo, nonostante si sia aperta con l'amica, non è convinta e piuttosto che desistere preferisce continuare con la sua ricerca. Umberto, nel frattempo, scopre che la stilista del Paradiso ha in mente un progetto: passare le vacanze di Natale negli Stati Uniti.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore, bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi: l'appuntamento è dunque fissato alle 15:55 dal lunedì al venerdì su Rai 1.