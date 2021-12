Per Aldo Montano è giunto il momento di prendere una decisione finale dopo aver scoperto del prolungamento di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tutti i concorrenti sono stati messi al corrente della scelta finale Mediaset di far proseguire questa edizione fino al 14 marzo 2022, liberi però di accettare o meno questa situazione. Aldo Montano, sin dal primo momento ha ammesso di voler abbandonare il programma e di essere disposto a tornare dalla sua famiglia per fare il Natale tutti insieme. Eppure, nelle ultime ore, a ridosso dalla puntata serale del GF Vip, il campione olimpico è apparso in crisi sul da farsi.

Aldo Montano pronto a lasciare la casa del GF Vip ma poi ci ripensa

Nel dettaglio, dopo che è stata comunicata la notizia del prolungamento di questo Grande Fratello Vip, Aldo Montano è sempre stato molto chiaro nel dire che avrebbe lasciato la casa di Cinecittà.

Il campione olimpico aveva svelato ai suoi compagni di gioco l'intenzione di lasciare il programma per tornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni e per trascorrere le feste di Natale in compagnia dei suoi familiari e dei suoi amati figli.

A tal proposito, Aldo aveva svelato di averne già parlato anche con la produzione del GF Vip durante un confessionale, chiedendo loro di procurargli uno smoking per la sua ultima puntata.

La crisi di Aldo dopo il prolungamento di questa sesta edizione del GF Vip

Nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre, i concorrenti di questa sesta edizione del reality show dovranno svelare ad Alfonso Signorini la loro decisione finale sul da farsi.

Tra questi vi è anche Aldo Montano che, se fino a qualche giorno fa sembrava essere sicuro della sua scelta di abbandonare il gioco e quindi ritirarsi da questo GF Vip, adesso sembra aver cambiato idea.

A poche ore dalla messa in onda di questa nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Aldo ha ammesso di avere dei dubbi e di non sapere ancora con esattezza cosa fare.

Le parole di Aldo che anticipano cosa succederà nelle prossime puntate del GF Vip 6

Parlandone con Manila e successivamente anche con Davide Silvestri, il campione olimpico ha svelato di avere ancora dei dubbi sul da farsi e quindi di non aver ancora maturato una decisione finale al 100%.

In particolar modo, chiacchierando con Davide, Montano ha svelato che il primo mese di questa esperienza è stata bellissima, poi però è arrivata "la parte più impegnativa".

"È possibile che il mese di gennaio possa essere sereno, però dopo qualche nuova dinamica la creeranno sicuramente", ha anticipato Aldo confermando la sua crisi in merito all'idea del prolungamento di questo GF Vip.