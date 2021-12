Mancano pochi giorni alla messa in onda dell'ultima puntata di Amici del 2021: domenica 19 dicembre, infatti, sarà trasmesso su Canale 5 lo speciale che Maria De Filippi ha condotto quasi una settimana fa. Le anticipazioni che circolano sul web da un po', fanno sapere che tutti gli allievi hanno vinto la sfida e che non ci sono state eliminazioni: solamente Cosmary ha ancora la maglia sospesa per volere della maestra Celentano. Tanti ospiti in studio prima della pausa natalizia: Fedez, Pio e Amedeo e gli ex alunni Deddy, Alessandra Amoroso e Mattia Briga.

Spoiler sul prossimo appuntamento con Amici

Come la maggior parte dei programmi tv, anche Amici sta per concedersi una pausa natalizia: domenica 19 dicembre andrà in onda l'ultima puntata di quest'anno, quella che è stata registrata giorno 12.

In rete sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, in primis gli esiti delle sfide che i ragazzi hanno affrontato. Alex, Albe ed Elena hanno avuto la meglio su tre aspiranti allievi, così come il ballerino Cristiano, che il giudice Kledi ha reputato migliore di ben due diversi sfidanti (il danzatore è stato messo a rischio sia da Raimondo Todaro che da Veronica Peparini durante la settimana).

L'ultimo speciale del 2021 del talent-show, dunque, non ha regalato dolori ai telespettatori: non ci sono state eliminazioni e a quasi la totalità degli alunni è stata riconfermata la maglia.

Soltanto Cosmary non è riuscita a convincere la maestra Celentano dei propri miglioramenti, per cui il suo percorso nella scuola è ancora in bilico, tant'è che la prof ha detto che se dovesse trovare qualcuno di più bravo, manderebbe subito a casa l'allieva che non ha voluto ma che le è capitata per regolamento.

La classifica dei cantanti di Amici

Ad ascoltare e valutare le cover che i cantanti della scuola hanno preparato in vista del Natale, è stato Fedez. Il rapper ha assegnato il voto più alto ad Alex e i più bassi a Rea e a Nicol: le due ragazze dovranno affrontare una sfida al rientro dalle vacanze, ovvero a inizio gennaio.

Il marito di Chiara Ferragni si è anche esibito con alcuni ballerini della scuola sulle note di "Sapore" e poi ha interpretato "Meglio del cinema".

Anche Alessandra Amoroso ha partecipato alla registrazione dell'ultima puntata di Amici del 2021, e l'ha fatto mettendo in scena una coreografia con i professionisti del cast.

Tra gli altri ospiti dello speciale del 19 dicembre, ci sono gli ex alunni Deddy e Mattia Briga in promozione, e il duo comico Pio e Amedeo (presto al cinema con un nuovo film tutto da ridere).

Il Natale e il Capodanno dei ragazzi di Amici

Tra un'esibizione e l'altra, Maria De Filippi troverà il tempo di far scartare agli allievi dei regali che arrivano direttamente dalle loro famiglie. Visto che per l'emergenza sanitaria in corso non potranno tornare a casa per le feste, cantanti e ballerini riceveranno doni e lettere da parte dei parenti.

Esattamente come è successo un anno fa, anche nell'edizione 2021/2022 di Amici i ragazzi trascorreranno il Natale e il Capodanno all'interno della casetta che li ospita dallo scorso settembre: i protagonisti del talent-show potranno avere esclusivamente contatti telefonici con i propri cari e avranno qualche giorno di pausa dalle lezioni per potersi godere le festività come tutti gli italiani.

Domenica 19 dicembre inizierà la pausa dell'amatissimo format di Maria De Filippi (anche i daytime non andranno in onda per qualche settimana), che terminerà i primi giorni di gennaio, probabilmente già il 9 con il quindicesimo speciale di questa fortunata stagione.