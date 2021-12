Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche legate alla messa in onda delle puntate in prime time e, in particolar modo, al doppio appuntamento settimanale. Mediaset, infatti, durante il periodo delle feste natalizie ha scelto di modificare la programmazione del reality show, cancellando per qualche settimana la puntata del venerdì sera, che tornerà in onda di nuovo da gennaio 2022 su Canale 5.

Le novità del Grande Fratello Vip 6: cambio programmazione in prima serata

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6 riguarderà in primis la puntata del venerdì che per un po' di settimane non andrà in onda su Canale 5.

Il 24 e 31 dicembre, ad esempio, non ci sarà spazio in prime time per la seconda puntata settimanale del GF Vip: il reality show sarà sostituito dai concerti di Natale e Capodanno, entrambi condotti da Federica Panicucci.

Stessa situazione anche venerdì 7 gennaio, quando in prime time su Canale 5 non ci sarà un nuovo appuntamento col reality show Mediaset.

Sospesa la doppia puntata del Grande Fratello Vip: ecco quando ritorna su Canale 5

Insomma per tre settimane, la seconda puntata settimanale del reality show Mediaset sarà sospesa dalla programmazione ma i fan del GF Vip possono stare tranquilli, perché l'appuntamento con la doppia puntata serale tornerà in onda da gennaio 2022 come sempre su Canale 5.

Dal 14 gennaio, infatti, verrà ripristinata la doppia puntata settimanale serale del GF Vip e questa sarà la programmazione ufficiale per tutto il mese di gennaio 2022.

Confermatissimo anche l'appuntamento del lunedì sera con il reality show condotto da Alfonso Signorini, che da gennaio tornerà a sfidare le seguitissime fiction del prime time di Rai 1.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate serali del reality show Mediaset, gli ultimi retroscena sul GF Vip 6 rivelano che molto presto nella casa di Cinecittà entreranno dei nuovi concorrenti, pronti a scompaginare le dinamiche del gioco.

Nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 6

Personaggi famosi saranno pronti a mettersi in gioco in questa seconda parte del reality show, che andrà avanti fino al 14 marzo 2022.

Chi saranno i prossimi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa del GF Vip? Tra questi spicca il nome di Kabir Bedi che sarebbe in lizza assieme alla modella Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, infatti, sarebbe in pole position per prendere parte a questa sesta edizione del reality show, dove potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con la sua nemica Soleil Sorge che, fino a qualche settimana fa, aveva un rapporto speciale proprio col suo compagno.