Notte turbolenta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove la cantante Katia Ricciarelli ha scelto di mettere in atto uno scherzo a dir poco crudele nei confronti dei suoi compagni di avventura di questa sesta edizione del reality show. Nel bel mezzo della notte, mentre la maggior parte dei concorrenti si erano già coricati, Katia ha fatto irruzione in una delle camere da letto della casa, fingendo di essere in preda ad una crisi, con tanto di pianto disperato.

Katia piange disperata nel cuore della notte al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, questa notte Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste indiscusse della casa del Grande Fratello Vip 6. La cantante lirica, ha scelto di mettersi all'opera per attuare uno scherzo nei confronti dei suoi compagni di avventura.

Nel cuore della notte, l'ex moglie di Pippo Baudo si è precipitata in una delle camere da letto dei concorrenti e li ha sorpresi e meravigliati, fingendo di essere affetta da sonnambulismo.

I concorrenti del GF Vip spaventati dal pianto di Katia

Katia ha cominciato a piangere e a disperarsi, chiedendo a gran voce di poter avere il suo amato Ciuffy, il cagnolino che considera come una sorta di figlio e che ha avuto modo di vedere proprio nel corso di una delle ultime puntate serali del Grande Fratello Vip, dopo mesi di lontananza.

Immediata la reazione degli altri concorrenti: in tantissimi si sono spaventati e preoccupati per le condizioni di Katia Ricciarelli ed hanno cercato in tutti i modi di placarla e di tranquillizzarla.

La cantante lirica, però, è andata avanti per la sua strada ed ha continuato a mettere in scena il suo scherzo crudele nei confronti degli altri concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Lo scherzo crudele di Katia nel cuore della notte al GF Vip 6

Il pianto disperato di Katia ha preoccupato in primis Valeria Marini ed Eva Grimaldi, che si sono subito prodigate per far sì che la cantante tornasse ad essere calma.

E così, dopo aver inscenato questo scherzo per diversi minuti, Katia ha scelto di dire la verità e di confessare ai ragazzi che si trattava di uno scherzo che ha voluto mettere in atto per ravvivare un po' la notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

In effetti, la cantante è riuscita a mettere in piedi una vera e propria esibizione da Oscar, dato che fino alla fine, in tanti non hanno sospettato che si trattasse di uno scherzo da parte della Ricciarelli.

Cosa succederà a questo punto? I vipponi si prenderanno gioco di Katia dopo questo crudele scherzo che ha svegliato tutta la casa in piena notte? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.

Lo scherzo di Katia al GF Vip fa impazzire i fan social

Intanto, sul web e sui social, lo scherzo di Katia è diventato già virale. In tantissimi tra i fan del reality show Mediaset si sono complimentati con Katia per l'ottima performance messa in atto nel cuore della notte all'interno della casa.

Addirittura, c'è chi sostiene che questa esibizione di Katia sia da "Oscar" mentre qualcun altro sostiene che in questo modo, la cantante lirica avrebbe "spazzato via" i mesi di soap opera messa in atto da Alex Belli con la partecipazione di Soleil Sorge e Delia Duran in questa sesta edizione del GF Vip.

Intanto, nella prossima puntata serale del reality show, ci sarà l'arrivo in casa proprio della moglie di Alex Belli, che diventerà di fatto una nuova concorrente di quest'anno.