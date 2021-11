Le stoccate di Adriana Volpe hanno provocato la reazione stizzita di Alex Belli al termine della puntata del 15 novembre del Grande Fratello Vip . L'attore si è sfogato a più riprese, nel corso della notte, con Soleil Sorge manifestando il proprio risentimento per le accuse mosse dall'opinionista. "È arrivata a mettere in dubbio il mio matrimonio e mi ha detto che mi sono sposato per venire qui. Ha detto una cosa gravissima davanti a quattro milioni di telespettatori" - ha spiegato il trentottenne che ha aggiunto che certe prese di posizione vanno oltre il gioco e ledono la sua vita privata.

Dall'altra parte l'influencer ha provato a tranquillizzare l'amico invitandolo ad andare oltre ma esprime anche le sue perplessità in merito ad alcuni comportamenti di Belli e della partner, Delia Duran . "C'è qualcosa che non quadra, spero che non stai strumentalizzando il nostro rapporto in accordo con Delia" - ha sottolineato l'italo americana precisando che " non si fida al 100% " di lui. Affermazioni che hanno infastidito Alex che ha precisato che la sua esperienza non andrà oltre il 13 dicembre. " Per me è molto più importante quello che c'è fuori. Andate avanti voi e fate le vostre storie. Diventi amico con Davide e magari creeranno anche una storia con lui".

I dubbi di Soleil: 'Spero che non stai strumentalizzando il nostro rapporto'

Un'intesa che si è consolidata con il trascorrere delle settimane. In più di una circostanza Soleil Sorge ha sottolineato che Alex Belli è un punto di riferimento all'interno della casa del GF Vip precisando che il loro rapporto è esclusivamente un rapporto di amicizia.

Nonostante ciò l'influencer è stata accusata da Delia Duran, partner dell'attore, di essere una "gatta morta". Dopo il confronto con la venezuelana l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a dubitare della genuinità dell'amicizia di Alex ed ha manifestato le sue perplessità al termine della puntata del 15 novembre del reality.

"Ci sono persone che per quindici minuti di visibilità sono pronte a tutto e se permetti io metto in dubbio anche te" - ha chiosato Soleil che ha aggiunto che le sue perplessità sono legate soprattutto al comportamento di Delia sottolineando che durante il faccia a faccia la sudamericana ha riferito di essere pronta anche a partecipare al programma come concorrente.

Alex Belli fa infuriare l'influencer

Senza fare ulteriori giri di parole Soleil Sorge ha invitato Alex Belli ad essere sincero con lei perché crede nel rapporto di amicizia che si è sviluppato durante l'esperienza al GF Vip . "Tu, Katia e Davide siete le mie colonne. Ci resterei male se scoprissi che la tua è una recita". L'attore ha tranquillizzato la coinquilina ma non ha nascosto il suo fastidio nel sentirla dubitare di lui.

"Ho sbagliato a venire qui ad esporre la mia vita. Il 13 dicembre andrò via e chiederò scusa ad Alfonso e al pubblico. Magari poi creeranno una storia tra te e Davide" - ha ribattuto il trentottenne facendo perdere le staffe all'italo americana che si è allontanata. "Sto cercando di aiutarti e mi vieni a dire queste cose" - ha replicato l'ìnfluencer visibilmente infastidita dall'uscita di Belli.