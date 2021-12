Alex Belli continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'attore che lo scorso lunedì è stato squalificato dopo aver infranto le regole del programma, a quanto pare era diventato un peso per la maggior parte dei concorrenti che stavano condividendo con lui questa esperienza. Non è un caso che sia Aldo Montano che Katia Ricciarelli, dopo l'eliminazione di Alex non hanno perso occasione per sparare a zero contro l'attore, tanto da definirlo una presenza negativa.

Katia Ricciarelli spara a zero su Alex Belli dopo l'addio al GF Vip 6

Nel dettaglio, a distanza di qualche giorno da quella fatidica puntata del GF Vip caratterizzata dall'uscita di scena di Alex Belli, squalificato definitivamente dal reality show Mediaset, ecco che Katia Ricciarelli e Aldo Montano si sono ritrovati a parlare di quello che è accaduto.

La reazione della cantante lirica è stata decisamente dura nei confronti di Alex, dato che lo ha definito una "presenza negativa" all'interno del cast di concorrenti di questa sesta edizione del reality show.

"Era una influenza che non mi piaceva, basta. Davvero basta. Ho come tirato un sospiro di sollievo", ha ammesso Katia parlando dell'uscita di scena di Alex Belli aggiungendo che pur avendo dato tanto al gioco, è stato giusto che sia finita in questo modo.

Il durissimo attacco di Katia e Aldo contro Alex Belli

Insomma Katia non ha dubbi sul fatto che, senza Alex Belli, si stia meglio all'interno della casa di Cinecittà e che addirittura sarebbe tornato il sereno senza le dinamiche della soap opera che lo vedeva coinvolto assieme a Soleil Sorge e la moglie Delia Duran.

Una versione dei fatti confermata anche da Aldo Montano, che pure non si è risparmiato nei confronti di Alex, sparando a zero contro l'attore col quale in un primo momento aveva provato a costruire anche un rapporto di amicizia all'interno della casa del GF Vip 6.

'Una presenza negativa', Aldo e Katia sbottano contro Alex

"Una presenza negativa? È vero. Sono d'accordo, era un'esagerazione senza motivo e fuori controllo!", ha aggiunto ancora Aldo Montano che si è ritrovato d'accordo con Katia Ricciarelli.

Al tempo stesso, però, il campione olimpico ha ammesso di credere nel fatto che difficilmente questo argomento possa essere considerato chiuso ed ha aggiunto che, secondo lui, si continuerà a parlare del triangolo Alex-Soleil-Delia anche nel corso delle prossime puntate serali del reality show.

Sarà davvero così? Alex Belli tornerà nella casa del GF Vip per avere un confronto con Soleil Sorge e con gli altri concorrenti dopo i pesanti attacchi ricevuti? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.