Il legame instaurato nella casa del GFVip tra Soleil Sorge e Alex Belli continua ad essere al centro dell’attenzione. Dopo le parole dell’attore su un’ipotetica relazione con l’influencer, la mamma di Soleil ha fornito la sua opinione. Nel dettaglio, Wendy Kay si è augurata che Belli si allontani il prima possibile dalla figlia.

Alex fa discutere

Nella 24ª puntata del GFVip, Alex Belli ha dichiarato di essere innamorato di Soleil Sorge. Tuttavia, l’attore ha ammesso di provare un sentimento fortissimo anche verso la moglie Delia Duran. Nella giornata di domenica 4 dicembre, Belli ha analizzato il rapporto instaurato con l’influencer italo-americana.

Parlando con Miriana, il diretto interessato ha riferito che all’interno del Reality Show non riesce a fare a meno di Soleil. Nonostante la premessa sia questa, l’attore ha sostenuto che lontano dai riflettori tra loro non potrà mai esserci una liaison: “Lei lo sa io ho una vita complessa”. Infine, il 38enne ha ammesso che se fosse stata la sua compagna ad avere un atteggiamento simile, lui sarebbe già entrato nella casa e l’avrebbe portata via.

Lo sfogo di Wendy Kay

Le affermazioni di Alex Belli non sono passate inosservate al popolo del web. Su Twitter, alcuni utenti hanno pubblicato il video in cui l’attore si confida con Miriana Trevisan. Tra i vari commenti all’indirizzo dell’attore, è arrivato anche quello della mamma di Soleil Sorge.

Senza peli sulla lingua Wendy Kay ha scritto: “Non sopporto più Alex, basta”. In un secondo commento la diretta interessata ha continuato a pungere l’attore: “Non mi piace”. Infine, la mamma dell’influencer spera che Belli si allontani presto da sua figlia. Sebbene Alex abbia più volte parlato di “poliamore”, la mamma di Sorge potrebbe non avere gradito la situazione in cui si trova la figlia.

I dubbi di Sorge

In occasione della 24ª puntata del GFVip, Signorini ha fatto arrivare Soleil Sorge in studio per analizzare il rapporto instaurato con Alex Belli. La diretta interessata ha ammesso di essere rimasta spiazzata davanti alla dichiarazione d’amore, anche se già immaginava una cosa simile. Tuttavia, la 27enne non ha nascosto di averla trovata piacevole da donna.

Incalzata dal conduttore, la gieffina ha confidato di essere innamorata anche lei di Belli, ma ha precisato di amarlo solo ed esclusivamente come essere umano. Al contrario, Sorge ha rivelato di non credere al “poliamore”. La diretta interessata ha fatto sapere di essere sicura dei sentimenti che prova per la persona che ha fuori. Secondo Soleil, l’amore è voglia di costruire un futuro insieme. Per la gieffino, il rapporto instaurato con Alex non va in quella direzione.