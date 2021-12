Alex Belli è finito al centro del Gossip e di alcune polemiche . Il concorrente del GFVip, parando con Miriana Trevisan, ha spiegato di non potere fare a meno della vicinanza di Soleil Sorge. Tuttavia, l’attore ha spiegato che lontano dai riflettori i due non potrebbero mai avere una love story.

Le parole di Belli

Nella 24ª puntata del GFVip, Alex Belli ha dichiarato i suoi sentimenti per Soleil Sorge. Tuttavia, il diretto interessato ha precisato di provare gli stessi sentimenti per la moglie Delia Duran. Nella giornata di domenica 5 dicembre, l’attore ha avuto una chiacchierata confidenziale con Miriana Trevisan.

Il diretto interessato ha fatto una riflessione sul rapporto instaurato con l’influencer italo-americana: “Abbiamo tanta complicità”. Tuttavia, Alex ha spiegato che lontano dai riflettori lui e Soleil non potrebbero mai avere una storia: “Ho una vita complessa”.

Nel vedere Miriana perplessa, Belli ha descritto meglio quello che si è venuto a creare con Sorge all’interno del Reality Show: “Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare”.

‘Andrei via subito’

In un secondo momento, l’attore ha spiegato anche quale sarebbe stata la sua reazione se fosse stata Delia Duran ad avere un atteggiamento simile al GFVip. Senza giri di parole Alex ha chiosato: “Sarei entrato nella casa e l’avrei portata via”.

Belli non ha nascosto che avrebbe fatto di tutto per allontanare la sua compagna di vita da una situazione complicata. Inoltre, il 38enne ha confidato a Miriana che, se la moglie entrasse al GFVip per portarlo via, lui lascerebbe il gioco: “Andrei via subito”.

In merito alla voglia di abbandonare il reality show, Alex Belli ha spiegato che il 13 dicembre non accetterà il prolungamento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ilmotivo? L’attore ritiene giusto lasciare il GFVip per non andare oltre con Soleil Sorge.

La mamma di Soleil contro Alex

Le affermazioni di Alex Belli non sono passate inosservate al popolo del web. Tra i vari commenti apparsi, su Twitter, sotto una clip riguardante il discorso dell’attore è comparso anche il commento di Wendy Kay.

La mamma di Soleil Sorge ha spiegato di non sopportare più il 38enne. Inoltre, la diretta interessata ha rincarato la dose su Belli: “Non mi piace”. Wendy ha espresso il desiderio che Alex si allontani il prima possibile da sua figlia, in quanto non ritiene sano il loro legame,

Alle parole della donna hanno fatto eco alcuni commenti pubblicati dai fan di Sorge. Un utente ha sostenuto di essere d’accordo con Wendy, in quanto vorrebbe vedere più clip di Soleil da sola. Altri utenti invece, sono convinti che la loro beniamina sia “vittima” di un teatrino messo in scena da Alex Belli e sua moglie Delia Duran.