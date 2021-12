Sophie Codegoni torna protagonista al Gf vip, in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno. Per l'occasione, così come emerge dal daytime del reality in onda il 23 dicembre 2021, i gieffini sono stati chiamati dalla produzione a organizzare un party a tema. Tra il pre e il post-party si è delineato il nuovo triangolo nel reality, formato dall'ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Basciano e Jessica Hailé Sélassié.

Complici i festeggiamenti, non sono infatti mancate attenzioni da parte dell'ex Temptation Island nei riguardi delle rivali in amore e tra quest'ultime sono sorti i primi dissapori.

Nel frattempo, nel triangolo si è fatta spazio anche Soleil Sorge.

L'ex tentatore si è dichiarato alla modella italo-americana, ammettendo di nutrire un interesse nei suoi riguardi.

Sophie festeggiata nella casa

Il 22 dicembre 2021 è ricorso il 20esimo compleanno di Sophie Codegoni, motivo per cui il Gf ha chiesto ai gieffini di unirsi in un party giapponese a tema manga, con tanto di cena a base di sushi. Al party di compleanno non sono mancati balli in maschera. Sophie ha colto la palla al balzo, per avvicinarsi alla new-entry nel gioco, Alessandro Basciano.

I due si sono resi protagonisti di balli passionali e avvicinamenti fisici mentre si trovavano alla consolle, incuranti del palese fastidio suscitato in Gianmaria Antinolfi.

"Non sono innamorato, ma ho fatto l'unica cosa che potevo fare", ha spiegato a Nathalie Caldonazzo, Gianmaria, incalzato in cucina dalla coinquilina sul suo allontanamento da Sophie. Chiamata in confessionale, poi, la festeggiata ha confessato di avere messo in dubbio l'interesse verso Gianmaria, ma non per via di Alessandro: "Io non ero andata da Gian per chiudere.

Ero andata da lui per specificare che i miei dubbi non fossero legati ad Alessandro".

Esplode il triangolo

Tra il prima, il durante e il post-festeggiamenti, nella casa si è delineato il nuovo triangolo. In una confidenza fatta a Miriana Trevisan in sauna, infatti, Sophie Codegoni ha ammesso di sentire una forte attrazione fisica verso Alessandro Basciano: "Perché devo dire le bugie.

Esteticamente è il mio tipo, un bel ragazzo, fine".

In confessionale anche Jessica Hailé Sélassié si è detta interessata a Basciano: "Siamo due opposti io e Sophie, io sono più grande di lei, abbiamo due vite diverse. Sarà il bono Alessandro a dover scegliere".

Poi, ha attaccato Sophie, accusandola di finzione: "Se a me piace una persona che piace anche a un'amica, lo direi apertamente. Vorrei da Sophie la stessa cosa. Lei si finge indifferente e poi sta con lui h24".

Basciano sarebbe interessato a Sorge

Alessandro Basciano si dimostra vicino non solo a Sophie e Jessica, ma anche a Soleil Sorge. Durante il party di compleanno, ha lusingato Soleil con una serie di sguardi languidi mentre lei si scatenava sulla pista da ballo. E, tra un drink e l'altro, ha colto la palla al balzo per dichiararsi a Soleil: "Secondo te, non mi piaci te? Mi prendi molto di testa".