C'è del vero dietro a un Gossip che impazza da giorni sul Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli non lascerà il cast a gennaio come tanti hanno sostenuto, ma si assenterà per una sola puntata come lei stessa ha confermato sui social network. Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che la persona che sostituirà la moglie di Bonolis prossimamente, è stata già scelta ed è un'ex gieffina: Elenoire Casalegno e Laura Freddi sarebbero le principali candidate ad affiancare Adriana Volpe in studio.

Rumor confermati in parte sul cast del Grande Fratello Vip

Il litigio che hanno avuto Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 20 dicembre, ha fatto discutere.

Molti giornalisti hanno ipotizzato che l'opinionista fosse addirittura pronta a lasciare il cast definitivamente dopo lo scontro in diretta col conduttore, ma nelle ultime ore sono arrivati alcuni aggiornamenti a riguardo.

Gabriele Parpiglia, che lavora al fianco del presentatore del reality da tantissimi anni, ha smentito i rumor sull'addio definitivo della moglie di Bonolis.

"Che succede con Sonia? Lei aveva anticipato che avrebbe saltato una puntata, ma questo non significa che ci sarà solo Adriana Volpe", ha fatto sapere l'autore tv.

La donna, dunque, ha sempre fatto presente alla produzione che non avrebbe preso parte a un appuntamento in prima serata per altri impegni (si parla di una vacanza all'estero che le impedirebbe di essere presente a Roma per commentare il programma), perciò sono già stati presi provvedimenti a riguardo.

'Rimpiazzo' temporaneo al Grande Fratello Vip

Parpiglia ha detto di conoscere perfettamente il nome della persona che prenderà il posto di Sonia in una delle prossime puntate del Grande Fratello Vip, ma non l'ha svelato.

Il giornalista ha dato alcuni indizi sulla futura "collega" di Adriana Volpe: "Va ricercata all'interno del cast del GF Vip 1. È un'ex concorrente di 44 anni.

Ha avuto l'ok di Bruganelli e rimanda a qualcosa di molto vicino a lei".

Insomma, la donna che sostituirà temporaneamente l'opinionista del reality Mediaset, ha partecipato alla prima edizione come vippona e ha avuto a che fare con la signora Bonolis in qualche modo.

Le ipotesi su chi commenterà il comportamento dei protagonisti del format, sono due: Eleonoire Casalegno o Laura Freddi, entrambe ex gieffine e di un'età vicina a quella indicata da Gabriele nei suoi spoiler.

La romana, inoltre, è stata fidanzata con Paolo Bonolis in passato, quindi potrebbe essere questo il legame al quale si riferiva l'autore nella sua rubrica.

Appuntamento unico per il Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip 6, dunque, non cambierà nonostante la discussione che hanno avuto Alfonso e Sonia in diretta.

Bruganelli rimarrà opinionista del reality-show fino alla finale del 14 marzo, così come Adriana Volpe: in una sola puntata, la signora Bonolis sarà sostituita da un'ex concorrente della prima edizione come da accordi presi precedentemente.

Il format di Canale 5, inoltre, in questo periodo andrà in onda una sola volta a settimana: il doppio appuntamento è stato sospeso almeno fino alla fine di gennaio, quando tornerà ma nella collocazione del lunedì e del giovedì sera (abolita la diretta del venerdì sino all'incoronazione del vincitore).

Continueranno, inoltre, gli ingressi nella casa più spiata d'Italia: a partire dai primi giorni del nuovo anno, i vipponi dovranno accogliere nel loro già numeroso gruppo altri personaggi famosi (si parla del possibile arrivo dell'attore Kabir Bedi e di Delia Duran, moglie di Alex Belli).