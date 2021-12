Prosegue l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 e tra i protagonisti indiscussi della soap opera di Rai 1 continua ad esserci l'attore Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, presente fin dalla prima stagione. Il suo personaggio è entrato nel cuore di milioni di spettatori e, ancora oggi, è tra i volti simbolo della soap che appassiona una media di circa due milioni di spettatori. In una recente intervista al settimanale "Di Più TV", l'attore di Vittorio ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto, parlando anche dei momenti di difficoltà vissuti con sua moglie.

L'attore di Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore si racconta a cuore aperto

Nel dettaglio, all'interno delle trame di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Vittorio ha dovuto fare i conti con l'addio di sua moglie Marta Guarnieri che ha scelto di lasciare Milano e di trasferirsi in America.

Un periodo non facile per Conti che, tuttavia, sta ritrovando di nuovo il sorriso e la felicità grazie alla presenza di Tina Amato, che si sta rivelando un valido sostegno per l'uomo.

Nella vita privata reale, però, l'attore di Vittorio vive una situazione decisamente differente dato che da diversi anni è felicemente sposato ma, anche in questo caso, in passato ci sono stati dei momenti no.

Alessandro Teraigni ha avuto modo di raccontare la sua vicenda personale che lo lega alla moglie ed ha svelato che nel momento in cui iniziarono la loro relazione, lei che di professione fa la ballerina, ricevette una importante proposta di lavoro in Francia.

Il retroscena di Tersigni sulla sua relazione con la moglie

I due, quindi, furono costretti a portare avanti questo rapporto a distanza e l'attore della soap Il Paradiso delle signore 6, non ha nascosto che in un primo momento non è stato affatto semplice.

"Per cinque anni abbiamo avuto una storia a distanza. Ci sono stati momenti difficili ma poi abbiamo capito che siamo fatti per stare insieme", ha ammesso l'attore di Vittorio Conti.

Ed effettivamente, a distanza di anni, il matrimonio tra Alessandro e la ballerina Maria Stefania prosegue nel migliore dei modi e i due sono anche genitori di un bambino.

Tina e Vittorio sempre più vicini nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Tornando a Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che crescerà sempre più il suo feeling con Tina Amato.

Il proprietario del grande magazzino aiuterà la donna in un momento di grande difficoltà, dove si ritroverà a fare i conti con l'imminente operazione alle corde vocali e con un "terremoto" emotivo che vivrà in famiglia, in seguito alla scoperta della verità legata alle bugie di suo padre Giuseppe.