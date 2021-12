Mercoledì 8 dicembre Uomini e donne non andrà in onda. Il dating-show di Maria De Filippi verrà rimpiazzato da un film a tema natalizio, Operation Christmas. Non ci saranno variazioni, invece, per gli altri programmi di Canale 5, ossia Pomeriggio 5, Caduta Libera e le soap che andranno regolarmente in onda.

Intanto Antonio Del Monaco, deputato del Movimento 5 stelle, ha dichiarato di aver presentato un esposto alla procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta) per chiedere la chiusura di Uomini e donne.

Cambio programmazione per Uomini e donne: sospeso l'8 dicembre

Il giorno dell'Immacolata Concezione, Uomini e donne andrà incontro ad una pausa. Maria De Filippi, dunque, non andrà in onda con la sua trasmissione. Si tratterà di uno stop di un solo giorno, giacché già dal 9 dicembre le vicende di Gemma Galgani e degli altri protagonisti torneranno sul piccolo schermo.

Cosa verrà trasmesso al posto di Uomini e donne? Al momento il palinsesto di Canale 5 prevede il film Operation Christmas nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:50, dopodiché ci sarà spazio per una nuova puntata di Love is in the air.

Operation Christmas al posto di U&D l'8 dicembre

Operation Christmas è una pellicola del 2016 diretta da David Weaver.

Dando uno sguardo alla trama, la protagonista è Olivia Young, una madre single che decide di portare i figli a sciare durante le festività natalizie. In questa circostanza conosce Scott, ufficiale delle forze speciali statunitensi, e si innamora di lui.

L'uomo, poco prima di Natale, deve partire per una missione militare. Olivia non vuole rovinare le feste ai suoi bambini e decide di aiutare le famiglie di altri soldati partiti per la guerra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non mancherà la sorpresa finale ma, per sapere come andrà a finire, bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 nel pomeriggio dell'8 dicembre.

Un deputato del M5S chiede la chiusura di Uomini e donne

In queste ultime ore è emersa una notizia relativa alla decisione di Antonio Del Monaco, deputato del Movimento 5 stelle, di depositare un esposto in procura per chiedere la chiusura di Uomini e donne.

L'onorevole, contattato da Fanpage, ha spiegato che nel documento è presente la sua richiesta di fermare il programma, o almeno di rivederne i meccanismi su cui è strutturato.

Del Monaco ha denunciato in particolare "la violenza verbale e fisica" che caratterizza il dating-show di Canale 5. Secondo lui, durante la trasmissione le donne vengono continuamente derise: "Messe alla berlina e offese". Dunque si tratterebbe di uno show diseducativo.