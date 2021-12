È tutto pronto per la 72^ edizione del Festival di Sanremo. A comunicare ufficialmente i nomi dei 22 concorrenti in gara dal 1° al 5 febbraio 2022, è stato proprio il conduttore Amadeus, durante l'edizione serale del Tg1 del 4 dicembre.

Volti noti e grandi sorprese

Nel febbraio 2022 il teatro Ariston accoglierà artisti fra i più noti del panorama musicale nazionale, tra i quali Elisa, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Non mancheranno i giovani talenti da poco saliti alla ribalta come Blanco, che parteciperà insieme al vincitore della 69^ edizione Mahmood.

Ci saranno anche Ana Mena e Michele Bravi, così come La rappresentante di lista, che tornerà sul grande palco dopo la partecipazione del 2021.

Parteciperanno pure due "nuove proposte", ossia due giovani cantanti emergenti che verranno decretati in una trasmissione ad hoc in onda su Rai 1 nella serata del 15 dicembre, durante la quale interverrà il conduttore Pippo Baudo. Con tali nomi quindi il numero totale dei cantanti in gara salirà a 24.

Da Amici all'Ariston e le grandi rivincite

Anche nella prossima edizione troveranno spazio alcuni artisti recentemente protagonisti del talent-show targato Mediaset, Amici: si tratta di Aka7even e Sangiovanni.

Ritorna sul palco dell'Ariston per il quarto anno consecutivo anche Achille Lauro che, dopo aver partecipato l’anno scorso come ospite, tornerà a esibirsi come concorrente.

Spazio anche a Irama, che lo scorso anno aveva visto la sua partecipazione parzialmente compromessa dalla positività al Covid di alcuni membri del suo staff.

Vincitori del passato curiosità

Ovviamente saranno presenti anche alcuni dei vincitori delle scorse edizioni. Fra questi la già sopracitata Elisa, campionessa nel 2001, Emma, vincitrice nel 2012 e Fabrizio Moro che trionfò in coppia con Ermal Meta nel 2018.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Grande curiosità, poi, per la partecipazione di Iva Zanicchi e di Donatella Rettore, che duetterà con la cantautrice romana Ditonatellapiaga. Tornano anche Noemi, Le Vibrazioni e Giusy Ferreri, nomi non certo nuovi per il festival sanremese.

Tutti i partecipanti

Di seguito la lista completa dei concorrenti del Festival di Sanremo 2022: