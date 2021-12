Leonardo Bozzetti D'Arcangelo è il nuovo spasimante di Gemma Galgani. Giunto a Uomini e donne da pochi giorni, pare aver già conquistato la dama torinese tanto che tra i due pare esserci già stato un bacio. A chi gli ha chiesto i motivi per il quale ha scelto di corteggiare Gemma, Leonardo ha spiegato che la trova non solo una donna affascinante, ma una persona tutta da scoprire, che vale la pena di conoscere.

Leonardo Bozzetti è il nuovo spasimante di Gemma: tra loro già un bacio

La new entry del Trono Over di Uomini e donne si chiama Leonardo Bozzetti.

Il cavaliere è giunto in trasmissione nelle scorse settimane, proprio quando Gemma era in collegamento video da casa a causa del Covid. La loro conoscenza quindi, è iniziata a distanza. Da qualche puntata, la dama è tornata in studio ed ha potuto quindi conoscere di persona il suo corteggiatore. Sin da subito, si sono mostrati molto complici. In una delle prossime puntate in onda su Canale 5, i telespettatori vedranno anche il bacio che i due si sono scambiati durante la loro prima esterna. Tutto quanto, fa riferimento a quanto avvenuto nelle ultime registrazioni.

U&D, Leonardo intrigato da Gemma: 'Ha qualcosa di affascinante'

In attesa di vedere il tanto atteso bacio tra Leonardo e Gemma, il cavaliere sulle pagine di U&D Magazine, ha svelato i motivi che lo hanno indotto ad andare a Uomini e donne per corteggiare la dama torinese.

Leonardo ha ammesso di essere rimasto incuriosito da Gemma, ammettendo di trovarla intrigante. "Ha qualcosa di affascinante che viene voglia di scoprire", aggiungendo: "Una persona interessante da conoscere, anche simpatica". Nell'intervista, Leonardo ha spiegato anche come si comporta quando è innamorato. Si è definito una persona sentimentale che quando si affeziona cerca di dare il massimo alla persona che ha davanti.

Leonardo su Gemma: 'Sapere di renderla felice mi appaga'

Leonardo quindi, vuole in tutti i modi vedere contenta la donna con cui sta. Questo potrebbe essere un punto a suo favore, visto che Gemma è sempre molto attenta anche ai piccoli gesti. Sulla sua conoscenza con Gemma, Leonardo ha poi dichiarato: "Sapere di renderla felice mi ripaga di ogni cosa".

Da queste parole, sembrano esserci tutti i presupposti affinché la loro frequentazione vada a buon fine. In attesa di news in merito, Leonardo ha parlato anche del rapporto con la figlia. Tra padre e figlia c'è un profondo affetto e un rapporto splendido, anche se non hanno la possibilità di viversi quotinuamente. Leonardo ha raccontato che la figlia a causa del suo lavoro è molto impegnata, ma questo non impedisce loro di sentirsi al telefono tutti i giorni.