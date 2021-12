La soap opera tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Anche nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5 il 17 dicembre, si è avuto modo di parlare di quello che è successo e l'attore è stato protagonista di un confronto in casa con Soleil Sorge che non ha migliorato più di tanto la situazione. Intanto, però, anche gli altri concorrenti continuano a parlare di questa situazione e il più duro di tutti è stato sicuramente Aldo Montano.

Alex Belli rientra nella casa del GF Vip per rivedere Soleil Sorge

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip si è tornato a parlare di Alex e Soleil.

Dopo la squalifica della scorsa settimana dell'attore, che ha infranto le regole del programma per tornare da sua moglie, ecco che Alex è rientrato nella casa di Cinecittà per avere un incontro diretto con Sorge.

Il confronto, però, non è stato chiarificatore dato che Soleil è rimasta ferma sulle sue posizioni e non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Belli, accusandolo di aver studiato a tavolino tutto nei minimi dettagli e affermando che il giorno stesso in cui è uscito dalla casa, le aveva detto che avrebbe fatto un "colpo di scena".

Aldo Montano critica e sparla di Alex e sua moglie Delia al GF Vip

Insomma anche Soleil Sorge sembra non credere più nella buona fede di Alex Belli e anche gli altri concorrenti non hanno risparmiato delle frecciatine al vetriolo contro l'attore e sua moglie Delia.

Tra questi vi è Aldo Montano che assistendo al nuovo confronto nella casa del GF Vip, non ha fatto a meno di commentare quello che era successo con Gianmaria Antinolfi.

"Io ho visto la moglie sul tappeto che poi se lo abbracciava e sorrideva, una moglie arrabbiata lo avrebbe preso a calci in c..", ha sbottato Aldo parlando di questa coppia che ha alimentato le dinamiche della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Anche Katia e Gianmaria sbottano dopo l'addio di Alex dal GF Vip

Tuttavia, Aldo Montano non è stato l'unico concorrente di questa sesta edizione del GF Vip a criticare Alex per questa soap opera imbastita nella casa più spiata d'Italia.

Nei giorni scorsi, ad esempio, anche Katia Ricciarelli è stata molto dura nei confronti dell'attore ammettendo che da quando ha messo piede fuori dalla casa, si sta decisamente meglio ed è tornata la serenità e la tranquillità di un tempo.

Dello stesso parere anche Gianmaria Antinolfi che, dopo l'uscita di Alex ha ammesso di non aver mai creduto in tutta questa situazione e di averglielo detto anche in faccia, nei giorni precedenti la sua eliminazione, di non ritenere vero il suo modo di fare con Soleil e la moglie Delia.