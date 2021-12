Mercoledì 8 dicembre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 e al centro dell'attenzione ci sarà il rapporto tra Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro), in contrasto per l'interesse della signorina Zanatta nei confronti di Marco di Sant'Erasmo (Moisé Curia). In negozio, invece, inizieranno i preparativi per le feste di Natale e Dora (Mariavittoria Cozzella) approfitterà dell'occasione per avvicinarsi a Nino (Luca Grispini). Per Agnese (Antonella Attili), invece, la tensione non accennerà a diminuire a causa del cattivo rapporto con Salvatore (Emanuel Caserio) e l'imminente operazione di Tina (Neva Leoni): la sarta dimenticherà il ferro da stiro acceso in atelier.

Stefania non apprezzerà che Marco corteggi Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 8 dicembre raccontano che Marco continuerà a fare la corte a Gemma, ma il giovane giornalista sarà ostacolato da Stefania. La signorina Colombo, infatti, oltre a non stimare professionalmente il nipote di Adelaide, vorrà tenere fede alla promessa fatta a Veronica. La madre di Gemma ha affidato a Stefania il compito di vigilare su sua figlia e la ragazza prenderà seriamente la sua "missione" evitando che sua sorella si avvicini a quello che lei considera un ragazzo poco raccomandabile.

Dora proverà ad avvicinarsi a Nino: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 dell'8 dicembre, al negozio di Vittorio Conti lo staff si darà da fare, perché inizieranno i preparativi per le feste natalizie e per prima cosa bisognerà allestire l'albero come ogni anno.

Dora proverà ad approfittare dell'occasione per avvicinarsi ancora a Nino, il ragazzo a cui non riesce proprio a rinunciare nonostante lui abbia il desiderio di farsi prete. Nel frattempo, la delicata operazione di Tina si farà sempre più vicina e Agnese sarà molto preoccupata per la salute di sua figlia.

Agnese dimenticherà il ferro da stiro acceso in sartoria: anticipazioni puntata mercoledì 8 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 8 dicembre, rivelano che nella famiglia Amato la serenità sembrerà ormai un ricordo lontanissimo. Agnese soffrirà molto per l'atteggiamento di Salvatore che non avrà nessuna intenzione di fare un passo verso sua madre dopo aver saputo del bacio ad Armando.

La tristezza per la distanza del figlio e i pensieri per l'intervento di Tina metteranno sotto pressione Agnese che a causa dello stress combinerà un guaio. La sarta, infatti, uscirà dall'atelier senza spegnere il ferro da stiro e questa dimenticanza potrebbe avere delle conseguenze gravissime.