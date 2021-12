Le avventure della sesta stagione della soap Il Paradiso delle Signore stanno continuando a riservare sorprese al pubblico. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 6 dicembre 2021, raccontano che la venere Irene Cipriani (Francesca Del Fa) avrà una pessima reazione quando saprà che Stefania Colombo (Grace Ambrose) ha deciso di andare a vivere con i suoi familiari, ossia con il padre Ezio (Massimo Poggio), Veronica (Valentina Bartolo) e la sorellastra Gemma (Gaia Bavaro).

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 6 dicembre: Irene non è contenta del trasferimento di Stefania a casa Colombo

Nella 61^ puntata della serie tv daily in programmazione sul piccolo schermo lunedì 6 dicembre dalle ore 15:55 circa, Irene non sarà per niente contenta quando verrà a conoscenza dell’imminente trasferimento di Stefania a casa Colombo.

La giovane Cipriani, in preda alla disperazione, non si presenterà al lavoro con la convinzione di non avere la forza di svolgere la sua professione di "venere" senza avere al suo fianco la sua migliore amica. Irene farà un passo indietro quando Gloria (Lara Komar) proverà a incoraggiarla riuscendo a farla ragionare, facendole capire che il suo comportamento è stato esagerato.

Una sera Cipriani busserà alla porta dell’appartamento dei Colombo senza alcun preavviso, proprio quando il signor Ezio, la compagna Veronica e le due sorellastre Gemma e Stefania saranno in procinto di cenare.

Flora ancora turbata per la scomparsa del padre Achille, Armando non dice la verità a Salvatore

Intanto Flora (Lucrezia Massari) dopo aver riscosso un enorme successo con la sua collezione di abiti firmati paradiso riuscirà a ottenere un riconoscimento parecchio importante in campo lavorativo: la giovane Ravasi diventerà stilista del lussuoso negozio del capoluogo lombardo a tempo indeterminato.

Nonostante ciò Flora continuerà a essere pensierosa per la morte del padre Achille (Roberto Alpi) rimasta un mistero anche dopo il suo arrivo a Milano: la fanciulla non nasconderà il proprio evidente turbamento neanche alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e al commendatore Umberto (Roberto Farnesi).

Per terminare Armando (Pietro Genuardi) troverà il coraggio di parlare con Salvatore (Emanuel Caserio) con l’obiettivo di dirgli la verità e per cercare di farlo riconciliare con la madre Agnese (Antonella Attili): purtroppo il capo magazziniere non riuscirà a mettere al corrente il barista siciliano della storia d’amore tra lui e la donna.