L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla seguitissima soap opera del pomeriggio rivelano che non mancheranno i colpi di scena in quelle che sono le ultime puntate dell'anno, prima della pausa natalizia. Occhi puntati in primis su Agnese, la quale sarà sempre più vicina ad Armando e si prepareranno a trascorrere il Natale insieme. Vittorio, invece, rischia di restare da solo ma Beatrice non lo permetterà.

Agnese passa le feste con Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 20-24 dicembre su Rai 1, rivelano che Agnese e Armando passeranno sempre più tempo insieme e ormai il feeling tra i due sarà innegabile.

Proprio per questo motivo, i due hanno un sogno in comune: poter trascorrere insieme il periodo delle feste di Natale, ma prima bisognerà interpellare Salvatore e Tina per capire se sono d'accordo oppure no.

Ebbene, alla fine, il sogno della coppia riuscirà ad esaudirsi dato che Armando passerà le feste di Natale in casa Amato, in compagnia di Agnese e dei suoi amati figli.

Vittorio rischia di restare solo per le feste: spoiler Il Paradiso 6 del 20-24 dicembre

Situazione diversa, invece, per Vittorio Conti: le trame de Il Paradiso delle signore al 24 dicembre rivelano che l'uomo rischierà di trascorrere le feste da solo. Beatrice, però, non lo permetterà e farà di tutto per coinvolgerlo nella sua famiglia.

Occhi puntati anche su Salvatore Amato: gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che il ragazzo farà di tutto per riconquistare Anna Imbriani e le farà anche un regalo per sua figlia, che non lascerà indifferente la ragazza.

Adelaide, invece, deciderà di invitare a villa Guarnieri Ludovica e Marcello: una scelta che lascerà spiazzati i due giovani innamorati, i quali mai si sarebbero aspettati tale invito da parte della contessa-

Dal 27 al 31 dicembre stop per Il Paradiso delle signore su Rai 1: ecco quando ritorna in onda

Insomma cinque nuovi appuntamenti da non perdere quelli con Il Paradiso delle signore previsti fino al 24 dicembre 2021, dopodiché comincerà un turno di stop per la soap opera.

Dal 27 al 31 dicembre, infatti, la Rai non trasmetterà nuove puntate in prima visione assoluta.

Per la settimana di Natale, quindi, i fan della soap dovranno fare a meno dell'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda di nuovo a partire da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre alle ore 15:55 circa, subito dopo l'appuntamento in diretta con Oggi è un altro giorno.