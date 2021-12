Lunedì 20 dicembre al Paradiso delle signore 6 inizierà l'ultima settimana prima delle vacanze di Natale e secondo le anticipazioni la famiglia Amato sarà ancora al centro dell'attenzione. Agnese (Antonella Attili) si riavvicinerà ad Armando (Pietro Genuardi), mentre Salvatore (Emanuel Caserio) cercherà senza successo di riconciliarsi con Anna (Giulia Vecchio). Nel frattempo, Gemma (Gaia Bavaro) deciderà di non rivelare alla sua famiglia il nome del corteggiatore che le ha fatto la sorpresa del Benino, mentre Stefania (Grace Ambrose) sarà affiancata a Marco per un'intervista importante, ma non ne parlerà con la figlia di Veronica (Valentina Bartolo).

Infine, per Adelaide (Vanessa Gravina) ci saranno momenti di malinconia per la mancanza dei suoi nipoti che trascorreranno il Natale lontani da casa.

Agnese e Armando torneranno ogni giorno più vicini

Dopo i chiarimenti tra Agnese e i suoi figli tornerà la serenità a casa Amato, La donna, ormai appoggiata da Tina (Neva Leoni) e Salvatore potrà vivere liberamente i suoi sentimenti per Armando e tra lei e il magazziniere ci sarà un riavvicinamento. Per Salvatore, invece, le cose non andranno bene, perché il ragazzo farà di tutto per recuperare il suo rapporto con Anna, ma lei sembrerà irremovibile, almeno per il momento. Il passato tormentato della ragazza, infatti, peserà molto e le impedirà di fidarsi del figlio di Agnese e vivere la loro storia d'amore con tranquillità.

Una nuova occasione per Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore, nella puntata di lunedì 20 dicembre, Vittorio deciderà di affiancare Stefania a Marco in occasione di un'intervista ad un'attrice famosa. La ragazza sarà al settimo cielo, ma deciderà di evitare di parlarne con Gemma perché temerà di suscitare in lei un sentimento di gelosia.

La figlia di Veronica, intanto, penserà di non parlare alla sua famiglia del corteggiatore che le ha fatto la sorpresa.

Per Adelaide si prospetta un Natale malinconico: anticipazioni puntata di lunedì 20 dicembre

Il Benino trovato da Gemma nell'armadietto ha risvegliato i bei ricordi del Natale trascorso con suo padre, quando da bambina si divertiva a costruire il presepe con lui.

Nonostante la forte emozione che le ha fatto vivere la statuina regalata dal suo corteggiatore, la ragazza avrà delle remore e non parlerà di lui con la sua famiglia. Infine, il Natale ormai alle porte farà crescere in Adelaide una certa malinconia, perché la mancanza di Riccardo e Marta accentuerà la solitudine della contessa e l'atmosfera delle festività in arrivo le metterà tristezza.