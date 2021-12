Continuano ad appassionare le puntate della soap Il Paradiso delle signore 6, le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Raiuno dal 13 al 17 dicembre 2021 daranno una svolta decisiva alle trame. Salvatore non smette di trattare male Agnese, colpevole solo di aver voluto salvare la faccia a Giuseppe, nonostante tutto. Stavolta, però, arriverà il momento di raccontare ai figli come stanno davvero le cose. Il comportamento di Salvo ha destabilizzato Anna, che ha fatto di tutto per farlo riavvicinare alla madre, chiedendo aiuto anche a Tina.

E sarà proprio grazie all'idea della dolce Imbriani che a casa Amato tornerà il sereno, almeno per ora. Nel frattempo, Flora prenderà una decisione tanto insolita quanto inaspettata.

Flora spiazza Umberto e Adelaide: Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni

Nei nuovi episodi della soap, Ludovica avrà modo di parlare con la sua amica Flora, alla quale si è molto affezionata. Preoccupata per le conseguenze delle sue indagini, la bella Brancia le consiglierà di non inimicarsi Adelaide e Umberto, conoscendo bene il loro potere. Flora ascolterà i suoi consigli e darà un taglio alle indagini su Achille. È davvero finita qui?

Assolutamente no. Come svelano le anticipazioni della nuova settimana Il Paradiso delle Signore, Flora deciderà di andare in America per le vacanze natalizie.

Prima della partenza, saluterà le Veneri con un regalo speciale per ognuna di loro. Con tutta probabilità, sarà proprio in America che la giovane Ravasi scoprirà il tassello mancante che serve per incastrare i Guarnieri.

Anna prende una dolorosa decisione, spoiler Il Paradiso delle signore

La dolce Imbriani, dopo tanto tempo e molta sofferenza, si è lasciata andare con Salvatore.

Con lui ha riscoperto la leggerezza e l'amore, ma anche la protezione. Il giovane Amato l'ha sempre aiutata e si è mostrato molto responsabile e maturo una volta scoperto il suo passato.

Tuttavia, Anna ha anche notato un lato di Salvatore che non le piace e che riguarda il rapporto con Agnese. Perché ostinarsi a trattarla così male?

Dispiaciuta, la bella Imbriani si allontanerà da lui.

Ci sarà però un punto di svolta, visto che negli episodi della prossima settimana Agnese si deciderà a raccontare a Tina e Salvo le bugie di Giuseppe. Salvatore farà ammenda e tornerà a casa, facendo felice la madre e la sorella. Anna, però, non sarà in pace. Preoccupata dalla mentalità abbastanza chiusa di Salvatore, gli nasconderà la verità su sua figlia, temendo la sua reazione. Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore delle puntate dal 13 al 17 dicembre raccontano che Anna prenderà una dolorosa decisione su Salvatore, che cambierà le sorti del loro amore appena nato.