Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane di dicembre, rivelano che ci saranno diverse novità sia nel trono classico che nel trono over. Occhi puntati sul percorso della tronista Andrea Nicole, la quale porterà a compimento il suo viaggio ma lo farà in una maniera del tutto anomala, tanto da scatenare non poche polemiche in studio. Spazio poi all'addio di Isabella Ricci, la quale lascerà definitivamente la trasmissione Mediaset.

Anticipazioni Uomini e donne nuove puntate: Isabella lascia la trasmissione

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di dicembre in tv, rivelano che per la dama Isabella Ricci arriverà il fatidico momento della scelta finale.

La dama durante l'ultimo periodo trascorso in trasmissione, ha avuto modo di conoscere a frequentare il cavaliere Fabio, col qual è nata una profonda alchimia e un feeling del tutto inaspettato.

Isabella, infatti, non ha mai nascosto che nel caso in cui avesse trovato la persona giusta per davvero, avrebbe abbandonato lo studio del programma di Maria De Filippi, senza alcun tipo di esitazione.

Ebbene, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che questo fatidico momento è arrivato.

Isabella ha comunicato la sua decisione ufficiale di lasciare il programma e di farlo proprio con Fabio, il cavaliere che ha saputo far breccia nel suo cuore.

La scelta di Andrea Nicole nelle nuove puntate di U&D

E così, i due protagonisti del trono over, sono usciti di scena dalla trasmissione pronti a viversi e conoscersi meglio, lontani dai riflettori della trasmissione di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati anche sulle vicende di Andrea Nicole: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista sarà al centro dell'attenzione per la sua scelta del tutto inusuale.

Nicole, infatti, annuncerà di aver incontrato in segreto il corteggiatore Ciprian: dopo che i due si sono visti a casa della ragazza, hanno trascorso la notte insieme e la tronista ha così annunciato di aver fatto la sua scelta finale.

La tronista Nicole delude Maria De Filippi: anticipazioni Uomini e donne

Una confessione spiazzante che lascerà tutti senza parole, dato che Nicole non ha confessato subito alla redazione del programma di Maria De Filippi, di essersi vista con Ciprian.

Ecco perché, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne, rivelano che Gianni Sperti sarà molto duro nei confronti della tronista che accuserà di essere stata disonesta e falsa.

Al tempo stesso, anche Maria De Filippi non potrà esimersi dal redarguire Nicole dopo aver scoperto la verità sulla scelta avvenuta fuori dallo studio del suo programma.

La conduttrice, infatti, non nasconderà di esserci rimasta male e quindi non potrà nascondere la sua delusione per il finale di questo percorso.