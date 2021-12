Le registrazioni di Amici di Maria De Filippi sono state interrotte, come di consueto, per tutto il periodo delle feste natalizie. Fortunatamente, però, i giovani allievi della scuola hanno deliziato i loro fan con una tombolata un po' particolare, dando prova delle loro abilità e scatenandosi a suon di musica.

La tombolata di Amici 21

La scuola di Amici 21 ha aperto le porte dello studio per fare un regalo a tutti i fan del programma. Su Witty si trova l'intera puntata dello speciale natalizio, durante il quale i giovani allievi della scuola si sono cimentati in diversi numeri, unendo le loro passioni e creando uno spettacolo divertente e molto piacevole.

L'intero speciale è stato gestito dai ragazzi della scuola, i quali hanno pescato i numeri corrispondenti a delle esibizioni emozionanti, senza il timore del giudizio degli insegnanti.

Durante lo speciale, agli occhi più attenti non sono sfuggiti alcuni dettagli importanti: Luigi e Carola sembra che non siano più in ottimi rapporti, mentre il cantante ha iniziato a legare particolarmente con Elena. Probabilmente, al rientro dalle feste, si scoprirà qualcosa in più in merito alla forte amicizia tra i due cantanti della scuola.

Amici 21, il ritorno dopo le feste

Anche se in questo periodo non ci saranno i daytime e le registrazioni, i ragazzi continueranno comunque a lavorare duramente poiché dovranno affrontare varie sfide e gare, le quali potranno mettere a dura prova la loro permanenza all'interno della scuola di Amici.

Intanto, stando ad alcune indiscrezioni rivelate dalla pagina Instragram, Amicii_news, sembra che le registrazioni riprenderanno con la quindicesima puntata a partire dal 9 gennaio 2022. La puntata in questione verrà poi trasmessa il 16 gennaio 2022, dalle 14:00 in poi.

Le sfide previste ad Amici 21

Dopo aver trascorso le vacanze natalizie tutti insieme, divertendosi, gli allievi di Amici 21 dovranno poi affrontare anche diverse sfide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare, Rea e Nicol, cercheranno di convincere Rudy di meritare il banco della scuola. Le due cantanti, infatti, non hanno soddisfatto a pieno il loro insegnante, poiché si sono posizionate agli ultimi posti di nuovo. Pertanto, è probabile che Rudy Zerbi decida di sostituirle immediatamente, senza permettere loro di affrontare le rispettive sfide dovute alla classifica sulle cover giudicata da Fedez nella quattordicesima puntata.

Cristiano, invece, dopo aver affrontato due sfide consecutive nella scorsa puntata, si troverà nuovamente sotto giudizio per essersi classificato all'ultimo posto in una gara di improvvisazione. Anche Carola, dovrà dimostrare di meritare l'ambito banco della scuola, affrontando un'ulteriore sfida per essersi classificata all'ultimo posto nella gara di improvvisazione sul tema della Costrizione e della Libertà.

Christian, Mattia e Crytical

Christian, da diverso tempo, risulta malato e, quindi, non ha più preso parte alle registrazioni. Purtroppo, non è stato più visto all'interno della scuola poiché si trova in isolamento. Allo stesso tempo, Mattia - dopo un infortunio alla caviglia - si è ammalato a sua volta e, quindi, è stato messo in isolamento forzato insieme a Christian e a Crytical.

Al rientro dalle feste potranno tornare ad esibirsi e a prendere parte alle registrazioni del programma.

La situazione di Cosmary ad Amici 21

La ballerina della maestra Celentano, Cosmary, è stata sospesa per la seconda volta e dovrà lavorare duramente per dimostrare alla sua insegnante di poter migliorare e di meritare il suo posto nella scuola di Amici 21. Infatti, la giovane ballerina si sta cimentando in diversi stili e, a gennaio, verrà messa alla prova per l'eventuale riconferma della maglia.

Intanto, però, nonostante abbia vissuto diversi momenti difficili dal suo ingresso nella scuola, Cosmary ha iniziato a legare particolarmente con Alex. Pertanto, a gennaio si scopriranno i nuovi risvolti sul loro rapporto.

Il disco d'oro di Albe

Oltre LDA, un altro allievo della scuola di Amici 21 ha ricevuto il suo riconoscimento: Albe. Il giovane cantante, infatti, ha ottenuto il suo primo disco d'oro e gli verrà consegnato durante la quindicesima puntata. Dopo essere stato al centro di diverse discussioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, Albe finalmente avrà una grandissima soddisfazione e potrà festeggiare, insieme ai suoi compagni di avventure, l'ambito disco d'oro.