Nel 2022 ci saranno diversi cambiamenti all'interno di Un posto al sole tra addii e rientri. Al momento c'è molta incertezza in merito al futuro di diversi protagonisti, però ci sono anche alcune conferme e una di queste riguarda Susanna. A quanto pare quest'ultima farà parte dei progetti per le puntate del nuovo anno. Durante una recente intervista a Vero Tv, Agnese Lorenzini ha infatti parlato del futuro del suo personaggio e, senza fare troppi spoiler, ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul destino dell'avvocatessa.

Un posto al sole, il futuro di Susanna

Susanna (Agnese Lorenzini), in questa stagione, ne ha passate davvero di tutti colori. L'avvocatessa Picardi, dopo essere stata aggredita da Mattia, è rimasta in coma per diverse settimane e, solo da poco, ha iniziato a riprendere in mano le redini della sua vita. Dopo essere tornata assieme a Niko (Luca Turco) la giovane ha affrontato e superato brillantemente l'esame di magistratura. Chi riteneva però che questa svolta professionale potesse essere sintomo di un suo addio si è sbagliato. Tale personaggio partirà, infatti, proprio da qui e dalla sua storia con il giovane Poggi per affrontare nuove avventure nel 2022.

Un posto al sole, Agnese Lorenzini: 'Rimanete sintonizzati e non perdetevi neanche una puntata'

Agnese Lorenzini ha confermato la sua presenza nelle puntate del 2022 e ha sottolineato che sarà protagonista di un'interessante storyline. L'attrice purtroppo non si è potuta sbilanciare, ma ha rilasciato comunque delle dichiarazioni interessanti.

Queste le sue parole: "Da contratto non posso svelare il futuro di Susanna, inoltre non vorrei rovinarvi la sorpresa. Rimanete sintonizzati e non perdetevi neanche un episodio! Io sono elettrizzata e sto lavorando bene". Poi ha aggiunto: "Non amo il modo di fare troppo precisino di Susanna, ma ammiro la sua determinazione".

Un posto al sole, le novità del 2022

Dopo il rientro lampo di Viola (Ilenia Lazzarin) e Otello (Lucio Allocca), sono previsti, a breve, i ritorni dei vigili Sasà Cerruti (Cosimo Alberti) e Luigi Cotugno (Walter Melchionda), mentre successivamente dovrebbe rientrare anche Arianna (Samanta Piccinetti) per restare però nella soap, a differenza di alcuni suoi colleghi. Tornando a Susanna, dopo aver sostenuto l'esame di magistratura è sparita e non sono stati mostrati i suoi festeggiamenti per il Natale. Inoltre non è prevista la sua presenza nelle puntata di fine 2021 e della prima settimana del 2022. In seguito però viene confermata la sua presenza. Purtroppo non ci sono dettagli sulle trame che la vedranno coinvolta ma, dopo i drammi che l'hanno vista protagonista, è facile pensare che ci saranno novità positive per il suo personaggio.