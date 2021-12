Si fanno sempre più intriganti le storie legate de Il Paradiso delle Signore, nella puntata trasmessa giovedì 9 dicembre 2021 non mancheranno i colpi di scena.

Agnese ha rischiato di incendiare l'intero magazzino lasciando il ferro acceso e per questo motivo Vittorio la esorterà a prendersi un periodo di ferie per riposarsi un po'. Nonostante Adelaide metterà in pratica il piano per smascherare le intenzioni di Flora, la Gentile sarà disposta a mettersi in gioco al 100%.

Il Natale si avvicina e al Paradiso tutti i dipendenti saranno chiamati a scrivere un bigliettino da appendere sull'albero.

Sarà l'occasione per Dora di scrivere un dolce pensiero per Nino, il ragazzo di cui è perdutamente innamorata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese sotto shock

Nel corso del 64° episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 giovedì 9 dicembre, Vittorio sarà molto preoccupato per le sorti di Agnese. La dimenticanza della sarta, dopo aver lasciato il ferro da stiro acceso, avrebbe potuto provocare seri danni all'intero magazzino. Una volta che il pericolo sarà scampato, il direttore dell'atelier cercherà di convincere Agnese a prendersi un periodo di pausa e riposare.

La mamma di Tina e Salvo sarà sconvolta per l'accaduto e sommersa dai sensi di colpa, non potrà fare a meno di pensare che il figlio non l'avrà ancora perdonata.

Il titolare della Caffetteria infatti sarà ancora molto rancoroso, dopo aver scoperto che il tradimento di Agnese con Armando non è stato soltanto un momento di debolezza, ma una vera e propria storia d'amore segreta.

Il Paradiso 6, Flora disposta a tutto per scoprire la verità sul padre

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 9 dicembre, rivelano che, in vista del Natale, il grande magazzino non rinuncerà al rito dei bigliettini sull'albero.

Come gli altri anni, tutto lo staff dell'atelier avrò la possibilità di scrivere i propri desideri su un bigliettino. Avendo visto Nino addobbare l'albero insieme ad Armando, Dora deciderà di scrivere un caro pensiero al ragazzo.

Nel frattempo a Villa Guarnieri, la contessa di Sant'Erasmo metterà in pratica la strategia per fare uscire allo scoperto la giovane Gentile Ravasi.

Dopo aver provocato seriamente Adelaide, Flora sarà disposta a "giocare tutte le sue carte" pur di vincere. Lo scopo della stilista sarà quello di far luce su quanto accaduto al padre prima di morire. Per farlo però, necessiterà di indagare sul passato di Umberto e Adelaide.