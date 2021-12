Le prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Anabel vorrà fare l'amore con Miguel ma il giovane avvocato rifiuterà perché intenzionato a non tradire la fiducia di Marcos. Olmedo, inoltre, chiederà a Bacigalupe di sposarlo ma la ragazza rifiuterà tale proposta di matrimonio, mentre alcuni mesi più tardi Miguel e Anabel si concederanno diverse notti di passione in una pensione lontana da Acacias. Roberto, infine, consiglierà al nipote di proseguire col suo rapporto "non casto" con Anabel, nel frattempo Sabina temerà che Bacigalupe si comporti in quel modo perché nasconde qualcosa di serio.

Anabel vorrà fare l'amore con Miguel ma il giovane avvocato rifiuterà

Gli spoiler iberici di Acacias 38 anticipano che Natalia Quesada avvertirà Miguel dicendogli che Anabel in Messico ha spezzato diversi cuori, omettendo però che tra i cuori infranti c'era pure quello del fratello Aurelio.

A tal proposito, Olmedo cercherà di approfondire la faccenda provando a indagare ma la sua smania da detective verrà interrotta dalla proposta di fare l'amore di Anabel.

Miguel, più che mai intenzionato a non tradire la fiducia di Marcos, rifiuterà la proposta passionale della ragazza.

Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo ma riceverà un rifiuto

Le anticipazioni spagnole della soap opera creata da Aurora Guerra rivelano che Miguel, dopo aver declinato la notte di passione con la giovane Bacigalupe, deciderà di spiazzare totalmente la ragazza chiedendole di sposarlo.

Pensando che sia una richiesta affrettata e fuori luogo, Anabel la rifiuterà senza pensarci troppo.

Alcuni mesi più tardi, Anabel e Miguel si concederanno diverse notti infuocate

Le trame iberiche della fiction daily riportano che, nel corso di un salto temporale di alcuni mesi più tardi, Anabel e Miguel si incontreranno svariate volte in una pensione lontana da Acacias concedendosi diverse notti di passione.

Alla fine, quindi, i due giovani finiranno a letto insieme e ciò si verificherò subito dopo l'arresto di Genoveva.

Sabina temerà che Anabel si comporti in quel modo perché nasconde qualcosa di serio

Gli spoiler spagnoli di Una Vita svelano che Miguel, frastornato dal destabilizzante rapporto con Anabel, chiederà consiglio a riguardo ai nonni Sabina e Roberto.

Dopo aver raccontato al nonno Roberto dei reiterati incontri clandestini con Anabel, però, Miguel riceverà dallo stesso un consiglio che non si aspettava in alcun modo. Roberto, difatti, suggerirà al nipote di proseguire il suo rapporto "non casto" con Bacigalupe, in quanto qualsiasi uomo sposato vorrebbe vivere tale condizione con la donna che frequenta.

Sabina, infine, dopo aver ascoltato il dialogo tra il marito e Miguel, non sarà d'accordo sulla voglia del nipote di mettere l'anello al dito ad Anabel sospettando che la ragazza possa comportarsi in quel modo perché nasconde qualcosa di serio.