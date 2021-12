Venerdì, 7 gennaio, al Paradiso delle signore 6 si conclude la prima settimana dell'anno con una puntata molto emozionante e colpi di scena. I riflettori saranno puntati su casa Colombo, dove Ezio (Massimo Poggio) e la zia Ernesta (Pia Engleberth) discuteranno della falsa testimonianza che la donna dovrebbe dare, ma i due non si accorgeranno di essere spiati. Nel frattempo, Anna (Giulia Vecchio) riceverà l'invito per le presentazioni ufficiali a casa Amato, mentre Fiorenza (Greta Oldoni) dirà a Flavia (Magdalena Grochowska) che Ludovica (Giulia Arena) ha una relazione con Marcello (Pietro Masotti).

Infine, Marco (Moisé Curia) incoraggerà Gemma (Gaia Bavaro)a tornare a fare equitazione, anche se per la ragazza si tratta di un passo doloroso.

Ezio e la zia Ernesta discutono del matrimonio con Veronica

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 7 gennaio sarà molto importante per la famiglia Colombo che dopo l'arrivo della zia Ernesta dovrà affrontare la difficile questione burocratica per il matrimonio di Ezio e Veronica. La zia dovrebbe testimoniare il falso e confermare la morte di Gloria per permettere a Colombo di sposare la sua compagna senza problemi, ma la donna avrà qualche perplessità e ne parlerà con Ezio. La conversazione tra zia e nipote dovrebbe restare segreta, ma i due non si accorgeranno che qualcuno li sta spiando.

Un invito importante per Anna Imbriani: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni di venerdì 7 gennaio raccontano che al Paradiso delle signore 6, Anna riceverà un invito molto importante dalla famiglia del suo fidanzato. Per la ragazza arriverà il momento di andare a casa di Salvatore e fare le presentazioni ufficiali con gli Amato.

Dopo le incomprensioni di qualche settimana fa, quindi, per la coppia tornerà il sereno e la voglia di realizzare i progetti per il futuro.

La vendetta di Fiorenza: anticipazioni puntata di venerdì 7 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 7 gennaio annunciano che al circolo Fiorenza non perderà tempo per vendicarsi di Ludovica e approfitterà della presenza di Flavia per farlo.

La signora Brancia non avrà intenzione di lasciare presto Milano e questo a Ludovica non farà affatto piacere, perché significherebbe vivere la sua storia con Marcello in modo clandestino. Fiorenza, tuttavia, scombinerà i piani della ragazza spifferando a sua madre che Marcello è il suo fidanzato. Come reagirà la signora Brancia? Nel frattempo, Marco proverà ad aiutare Gemma incoraggiandola a riprendere la sua passione per i cavalli. Per la ragazza, tuttavia, non sarà semplice tornare a fare equitazione, perché per lei si tratta di passo ancora doloroso.