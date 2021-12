Le nuove puntate di Un posto al sole, quelle che intratterranno gli spettatori dal 3 al 7 gennaio, rivelano nuovi colpi di scena e trame al cardiopalma. Non si segnalano particolari variazioni all'interno della programmazione, anzi, per la sera dell'Epifania la soap opera partenopea figura in onda al solito orario. Terminati i festeggiamenti per l'anno nuovo, i personaggi di Palazzo Palladini dovranno fare i conti con una serie di problematiche.

Tra Speranza e Vittorio si intrometterà Samuel, il quale finirà per far ingelosire il figlio di Guido.

Sarà così che, preso alla sprovvista dalla sua confusione sentimentale, Vittorio arriverà ad un punto di svolta ma dovrà vedersela con uno spiacevole imprevisto che lo porterà a raggiungere Oslo. Rossella avrà un chiarimento con Riccardo e seguirà il consiglio di Silvia, ma un grosso uragano si prepara a travolgere i due innamorati.

Spazio anche a Marina, la quale sospetterà di Lara, reputandola responsabile dei danni causati al pastificio Rosato. Con Angela in dirittura di partenza, la piccola Bianca sarà molto triste ma ci penseranno i suoi genitori a rincuorarla con una bella sorpresa.

Anticipazioni Un posto al sole, le conseguenze post Capodanno

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che quello di Palazzo Palladini sarà un Capodanno che comporterà una serie di conseguenze.

Dopo aver visto Samuel e Speranza insieme, Vittorio si scoprirà essere profondamente geloso. Sarà così che il ragazzo farà marcia indietro e non se la sentirà più di portare avanti il suo piano volto ad allontanare Speranza da lui. Guido dovrà farsi perdonare dalla moglie Mariella, ma riuscirà?

Non c'è pace per Fabrizio, visto che il pastificio Rosato sarà ancora una volta al centro di un nuovo terremoto.

Marina Giordano nutrirà dei forti sospetti in Lara, in quanto convinta che ci sia proprio lei dietro ai danni causati al marito.

Bianca triste per la partenza di Angela nelle prossime puntate di Un posto al sole

Vittorio, nelle prossime vicende di Un posto al sole, si sentirà confuso a livello sentimentale e, mettendo da parte quel piano che aveva in mente di attuare, il figlio di Guido Del Bue si farà avanti con la bella Speranza, giocandosi il tutto per tutto.

Angela dovrà partire a breve per via del suo lavoro e la piccola Bianca ne sarà molto dispiaciuta, ma riceverà una gradita sorpresa da parte dei suoi genitori.

Ad essere sentimentalmente confusa sarà anche Speranza, ma la ragazza scoprirà qualcosa che l'aiuterà a fugare ogni dubbio. Nel frattempo, Marina continuerà a cercare delle prove sul coinvolgimenti di Lara dietro allo scandalo dell'azienda di Fabrizio, ma potrebbe anche essersi qualcun altro dietro alla vicenda.

Spoiler Un posto al sole: emergenza in ospedale per Rossella, Vittorio parte

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, un imprevisto piomberà nella vita di Rossella, costringendola a gestire una pesante emergenza ospedaliera che la porterà a ritrovarsi con Riccardo.

Intanto Speranza scoprirà che Vittorio voleva allontanarla e quindi perderà fiducia nel ragazzo. Disperato per aver deluso la sua amata, prima di partire per Oslo, Vittorio cercherà di fare del suo meglio per riconquistarla ma sarà più facile a dirsi che a farsi. In seguito alla partenza del ragazzo, Speranza avrà modo e tempo per riflettere sui suoi sentimenti. A Palazzo Palladini incombe la sfida a scacchi tra Renato e Raffaele: chi avrà la meglio? Rossella proverà a seguire i consigli della madre Silvia e cercherà di vivere la relazione con Riccardo con leggerezza, peccato, però, che dei grossi problemi stanno per scompigliare ogni cosa.