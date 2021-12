Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più seguita dal pubblico italiano, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata del 23 dicembre puntano gli occhi su Stefania: Colombo, dopo aver promesso a Veronica di proteggere la figlia, è in procinto di spiare Gemma dopo che quest'ultima ha invitato Marco di Sant'Erasmo a casa mentre i genitori sono fuori. Nel frattempo al Paradiso c'è molta agitazione in vista delle feste natalizie: Armando sarà il Babbo Natale che si occuperà di intrattenere i bambini.

La gioia dei fanciulli ha priorità assoluta per il successo del magazzino. Dora, intanto, sfrutterà la vigilia di Natale per chiedere a Nino di unirsi a lei per una cena, mentre Salvatore si sta impegnando per riappacificarsi con Anna, la quale tuttavia, non sembra intenzionata a ritornare sui suoi passi.

Anticipazioni puntata 23 dicembre Il Paradiso delle Signore: Stefania pronta a spiare Gemma

Nello specifico, le anticipazioni relative all'episodio in data 23 dicembre de Il Paradiso delle Signore rivelano che Stefania, dopo aver promesso a Veronica di proteggere la figlia, scopre che Gemma vuole cogliere una opportunità: dal momento che i genitori sono fuori di casa, la giovane Zanatta ha deciso di invitare Marco nell'abitazione.

Stefania, dal canto suo, non appena viene a conoscenza della proposta fatta dalla sorellastra, decide di rinunciare a una serata tra amiche per spiare quello che sta accadendo tra Gemma e il giovane di Sant'Erasmo sotto il tetto domestico. La giovane Colombo è pronta a controllare ogni evento o azione che possa succedere tra la coppia, ma le sue azioni potrebbero portare a gravi conseguenze: se Gemma dovesse accorgersene, il loro rapporto potrebbe giungere a una rottura.

Cosa farà dunque Stefania? Racconterà tutto ciò che vede a Ezio e Veronica o alla fine prenderà le parti della sorellastra?

Più tardi, Ezio e Veronica usciranno dal cinema e faranno un'incontro imprevisto: all'uscita la coppia troverà Gloria. Come si comporterà l'ex di Ezio in una situazione del genere?

Salvo vuole riconquistare Anna

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Salvatore intenzionato a riavvicinarsi ad Anna; quest'ultima continua a essere fredda nei confronti del giovane Amato, per tale ragione Salvo si confida con Roberto, il quale si permette di dargli alcuni consigli al riguardo. Il desiderio di Salvatore di ritornare nelle grazie dell'amata è forte e sincero, ma potrebbe non bastare. Dora, invece, è pronta ad approfittare della vigilia di Natale per invitare Nino a cena.

Nel frattempo Armando scopre che sarà lui a vestire i panni di Babbo Natale durante il periodo natalizio; nonostante non sia particolarmente felice per il ruolo assegnatogli, sa perfettamente che la gioia dei bambini deve essere al primo posto ed è pronto a fare del suo meglio per vederli sorridere.