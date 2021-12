Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più seguita nel pomeriggio degli italiani: la serie va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla prossima puntata in data 8 dicembre puntano gli occhi su Stefania Colombo: la giovane ragazza è più che intenzionata a mettere i bastoni tra le ruote a Marco e ostacolare il suo piano di conquistare Gemma. Stefania non può permettere che il giovane di Sant'Erasmo rovini la vita della sorellastra, soprattutto ora che Veronica le ha espressamente chiesto di proteggere la giovane Zanatta.

La Colombo, inoltre, sarà costretta a lavorare a stretto contatto con il nipote di Adelaide e potrebbe sfruttare l'occasione per capire meglio con chi ha a che fare.

Anticipazioni puntata 8 dicembre Il Paradiso delle Signore: Stefania mette il bastone tra le ruote a Marco

Nel dettaglio, le anticipazioni relative alla puntata dell'8 dicembre vedono Veronica particolarmente preoccupata per la vita della figlia Gemma; per questo motivo chiede a Stefania di tenerla d'occhio ed evitare che si cacci in qualche guaio. La Colombo, dal canto suo, sa bene di cosa è capace Marco, un aristocratico con la sindrome di dongiovanni abituato da sempre a ottenere ciò che vuole. Per Stefania l'obbiettivo è chiaro: deve impedire al giovane di Sant'Erasmo di conquistare la sorellastra.

La giovane Colombo, inoltre, ha già una scarsa stima nei confronti del nipote di Adelaide, a causa di un articolo letto in precedenza che porta la firma proprio del giovane di Sant'Erasmo; per Stefania, il giornalista ha sfruttato le difficoltà di una famiglia povera per scrivere un articolo "indegno" e ciò basta, alla Colombo, per capire di che pasta è fatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma sta vivendo un bellissimo film

La giovane Zanatta ha un'opinione del tutto diversa: fin dal primo incontro con Marco le è sembrato di vivere un film. Quando i ragazzi si sono conosciuti, infatti, a Gemma si è rotto un tacco e proprio in quel momento un giovane aristocratico era pronto ad offrirle il suo aiuto. All'inizio, la giovane Zanatta ha finto di essere una ragazza d'alto ceto sociale, ma è bastato poco al nipote di Adelaide per intuire la sua bugia.

A Marco, tuttavia, non interessa lo status di Gemma ed è più che intenzionato a proseguire nel corteggiamento.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore: Stefania riuscirà a impedire a Marco di conquistare il cuore della sorellastra?

Stando a ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Stefania non sarà in grado di ostacolare l'amore tra Marco e Gemma: i due continueranno ad avvicinarsi l'uno all'altro e ben presto scatterà il bacio. Gemma è molto presa dal giovane di Sant'Erasmo e pare così innamorata da rivelargli fin da subito un aneddoto del suo passato.

Come reagirà Stefania quando Gemma e Marco consolideranno il loro rapporto? Continuerà a remare contro il loro amore o riuscirà ad accettarlo?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda, come di consueto, alle ore 15:55 dal lunedì al venerdì su Rai 1.