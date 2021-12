Le trame dello sceneggiato italiano di successo intitolato Il Paradiso delle Signore, si preparano a stupire i telespettatori il nuovo anno. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sulla prima rete dell’ammiraglia Rai il 3 gennaio 2022, Tina Amato (Neva Leoni) dopo aver riflettuto a lungo e consapevole di poter rinunciare alla sua carriera da cantante a causa del suo problema di salute, accetterà di operarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 3 gennaio: Tina fissa la data del suo intervento alle corde vocali

Le anticipazioni sul settantaseiesimo episodio della soap opera in programmazione su Rai Uno lunedì 3 gennaio al solito orario, raccontano che Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà più che ottimista i primi giorni del nuovo anno.

Il direttore Conti si farà venire in mente delle nuove idee, visto che vorrà far andare in porto dei progetti nel lussuoso negozio di Milano. Intanto anche il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) avrà delle aspettative buone, dato che non avrà dubbi sul futuro che il Paradiso Market potrà avere ancora più soddisfacente con la pubblicazione dei numeri in edicola.

Nel contempo Tina ancora una volta cambierà idea sull’operazione a cui avrebbe dovuto sottoporsi per risolvere il suo problema alle corde vocali, e a cui ha rinunciato per stare accanto alla madre Agnese (Antonella Attili) in un momento complicato: la giovane Amato fisserà la data del delicato intervento, e questa volta la sua sembrerà essere una decisione definitiva.

Ludovica costretta ad allontanarsi da Marcello, Flavia nota un indizio che desta i suoi sospetti

Intanto a catturare l’attenzione sarà anche Irene, la figlia di Anna (Giulia Vecchio), che stupirà Salvatore (Emanuel Caserio) donandole un disegno realizzato appositamente da lei.

Per concludere mancherà poco per assistere al ritorno inaspettato di Flavia (Magdalena Grochowska) nel capoluogo lombardo: la donna dovrà trasferirsi a Villa Bergamini insieme alla figlia Ludovica (Giulia Arena), che non avrà altra scelta oltre a quella di allontanarsi per un periodo dal fidanzato Marcello (Pietro Masotti).

La signora Brancia di Montalto ovviamente non saprà della storia d’amore che sua figlia ha intrapreso con il socio di Salvatore. Non appena Flavia rimetterà piede a Milano, non farà fatica ad accorgersi di un indizio che rischierà di farle apprendere la natura del vero rapporto nato tra sua figlia e Barbieri durante la sua lunga assenza. La signora Brancia verrà a conoscenza del fatto che Ludovica e Marcello si amano? Se sì in che modo reagirà nel sapere che tra i due c’è una differenza evidente di ceto sociale.