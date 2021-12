Non ci si annoia mai all'interno del più importante magazzino milanese degli anni Sessanta. Un nuovo anno sta per iniziare e con esso anche le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Secondo le anticipazioni da poco diffuse sembrerebbe che le indagini sulla morte di Achille Ravasi verranno riaperte. Tuttavia, Adelaide e Umberto saranno chiamati a rispondere delle proprie accuse davanti ad un giudice, ma inaspettatamente Flora prenderà le difese della contessa mettendo nei guai il commendatore. Per quanto riguarda la famiglia Colombo invece, Stefania potrebbe lasciare Milano per inseguire il sogno di diventare una giornalista.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Umberto nei guai a causa di Flora

Susciteranno grande interesse le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse sui teleschermi Rai agli inizi del 2022. Le anticipazioni rivelano che a Villa Guarnieri si respirerà un’atmosfera di forte tensione. Quando Flora deciderà di ascoltare il consiglio della sua amica Ludovica, ovvero quello di non farsi nemici Adelaide e Umberto. Tuttavia, le indagini sulla scomparsa di Achille Ravasi verranno riaperte: tutti i sospettati dovranno presentarsi in tribunale per chiarire le proprie accuse. Tra gli indagati ci saranno anche Adelaide e Umberto ma succederà qualcosa di inaspettato. La giovane stilista si presenterà in aula e prenderà le difese della zia di Marta, mettendo nei guai il commendatore.

Quale sarà il piano di Gloria?

Le trame dei nuovi episodi, rivelano inoltre che subito dopo le vacanze di Natale la contessa di Sant'Erasmo deciderà di partire per Parigi per staccare un po’ la spina. La donna però sarà ignara di quello che accadrà nella tenuta di famiglia durante la sua assenza. Umberto infatti, si avvicinerà sempre di più a Flora dalla quale continuerà ad esserne attratto.

La stilista inizialmente sembrerà accettare il corteggiamento del commendatore, ma in realtà avrà in mente una strategia.

Il Paradiso 6, Stefania potrebbe licenziarsi dal grande magazzino

Le indagini sulla morte di Achille Ravasi non saranno le uniche trame che caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda agli inizi del nuovo anno.

Sembrerebbe che al grande magazzino avverranno dei cambiamenti. Grazie alla possibilità data da Vittorio, Stefania potrà approfondire le sue doti giornalistiche, affiancando Marco di Sant'Erasmo in redazione. Purtroppo però, il rapporto tra i due colleghi prenderà una brutta piega: la figlia di Ezio non sopporterà il carattere saccente del nipote della contessa e non approverà la sua relazione con la sorellastra gemma. La figlia di Ezio e Gloria potrebbe quindi decidere di licenziarsi dal Paradiso per trasferirsi in una nuova città dove inseguirà il sogno di diventare una giornalista di successo.